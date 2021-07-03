「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14多億中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前，碰得頭破血流！」國家主席習近平這番話擲地有聲，既表達了中國人的心聲，也展示了中國人的決心，足以和古人「犯強漢者，雖遠必誅」的歷史強音互相輝映。

自從1840年鴉片戰爭以後，中國便任憑西方列強欺負宰割，逐步淪為半殖民地半封建社會，中國人在國際社會更是飽受歧視欺凌，毫無地位和尊嚴可言。最恥辱的是，第一次世界大戰結束後，中國作為「戰勝國」，不但沒有得到任何好處，西方列強反而將戰敗國德國在山東的權益私自轉交給日本，因此激起中國人義憤，終於爆發1919年的「五四運動」，兩年後中國共產黨應運而生。經過不斷浴血奮鬥，中共帶領人民建立新政權，國家才擺脫半殖民地半封建的歷史，中華民族也才走上偉大復興之路。

從站起來，到富起來，再到強起來，中國人篳路襤褸，實屬不易。尤其對於一個擁有眾多人口、複雜多元、長期積弱的古老大國而言，進行一場翻天覆地的改革，取得如此輝煌的成就，而沒有走西方殖民主義和帝國主義侵略和擴張的老路，絕對可以稱得上世界奇迹。

然而，西方國家出於傲慢與偏見，依然以100多年前眼光看待中國，始終不願接受中國崛起。美國為了維護本身霸權，更是將中國崛起視為主要威脅，極盡打壓之能事。正如國家領導人指出，中華民族偉大復興已進入不可逆轉的歷史進程，任何國家都阻擋不了。美國不願接受中國崛起，但總有一天必須接受，而且這一天不會太遙遠。畢竟時代不同，隨着中美實力迅速拉近，美國再也不可能像過去那樣隻手遮天，即使拉攏盟友，也不可能遏制中國，反而暴露美帝外強中乾，力不從心。西方不亮東方亮，信然。