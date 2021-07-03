7月1日是特區回歸大日子，幾乎年年反對派必定搞示威遊行，不過今年這些人拉的拉，走的走，剩下的人不成氣候，想搞也搞不成，警方反對申請，而且更派萬警在各區布防，不容有失，可是縱使當日市面秩序大致正常，暴徒不敢聯群結黨造次，卻有個人暴力事件發生。

首先是凌晨有人到中區禮賓府附近投擲多個燃燒彈，引起火警，O記迅速破案拘捕一名男子。但7‧1晚卻發生另一宗更驚人事件，一名50歲男子在銅鑼灣崇光百貨對開，突然用刀襲擊一名軍裝警員，疑犯再用刀自插胸口後不治。保安局局長鄧炳強將事件定性為「孤狼式本土恐怖襲擊」，在兇徒家中電腦及文件找到證據，顯示他受到分化及激化行兇，譴責有人美化暴力，在背後做推手，滿手鮮血。究竟是誰在煽動暴力，案件還在調查中，相信很快水落石出，推手要為自己所作所為負責。然而還有不少網民，竟然推波助瀾，額手稱慶，並封疑兇為義士，稱將來會到喪禮致敬。在臭名遠播的乜登物登論壇，都被這些鼓吹暴力的言論洗版。

壹傳媒煽動反中亂港，有不少90後的後生仔，可說是食「毒蘋果」長大，是非不分，把暴力當作是正義，如此違反人性的思維，令人震驚。學好難，學壞容易，三歲定八十，要把這些人導回正軌，十分困難，再加上他們在網上躲在電腦屏幕背後，想把他們一一揪出來也不容易。犯法之徒拉了當然可以刑罰教育，但不少潛在暴力主義者，還在陰暗的角落猙獰的笑着。

7‧1當晚，警方先後接獲一名男子兩次報案，分別指西區中聯辦及禮賓府有炸彈，經調查後把案件列「炸彈嚇詐」。細時偷針，大時偷金，經驗教訓，這些惡作劇者會愈玩愈大膽，今次是詐彈，難保將來不會真的放炸彈。特區真的一波未平一波又起，與繁榮穩定還是有大段距離。