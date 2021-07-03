7月1日晚上，銅鑼灣發生襲警案。當時一名男警員在崇光百貨門外，被一名男子用刀從後刺傷。涉案男子得手後用刀向自己胸口自插，當場昏迷，由救護車送往律敦治醫院後證實死亡；至於被刺傷的軍裝男警員，左肩近腋下位置中刀，受傷倒地，地上留下大量鮮血。他被送往瑪麗醫院搶救，至昨日清晨完成手術後，情況一度危殆，至早上9時，其情況轉為嚴重。

事件令人震驚及憤怒，亦印證筆者之前所說，黑暴一直蠢蠢欲動、死心不息，事件早有預謀及有計劃進行，暴力分子沒完全放棄以非法手段去達到顛覆中央及特區政府之目的，政府必須時刻保持全面高度戒備，相信警方必定全力徹查，祝願受傷警員早日康復，亦希望前線警員加倍注意自身安全。

保安局局長鄧炳強表示，案件列作意圖謀殺，屬孤狼式本土恐怖襲擊。除了兇徒要負責外，平時有很多人不停鼓吹暴力，煽動仇恨和憎恨社會，煽動憎恨國家，美化暴力和襲擊行為，正正是導致今次不幸事件的主因，這些背後的推手亦是滿手鮮血。

在案發後，網上瘋傳不少圖文並茂的煽動性文宣，英雄化事件，以「義士」「烈士」形容冷血兇徒，挑動仇恨，鼓勵他人倣效，情況令人憂慮。是次事件凸顯儘管國安法於本地實施已逾一年，但黑暴分子亂港之心不死，一直在等待適當時機搞事。政府必須盡快立法打擊虛假及煽動仇恨訊息。

根據警方資料，由2019年6月9日至今年4月30日，警方於各區示威活動中共拘捕10,260人，當中只有約25%即2,608人被檢控，控罪是涉嫌參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務及藏有攻擊性武器等，被控暴動罪的有約750人。也就是說，至今還有眾多暴徒仍逍遙法外，這些人會洗心革面嗎？這些避過刑責的人仍潛伏在社會，仍等待作亂的機會，而銅鑼灣發生襲警案正是他們發難的體現。

按照事件的出現，黑暴有新的戰略，重點在於「如水」。暴亂背後再無大台，不會有組織動員；也不會再有組織於暴力現場派物料作指揮，而是由滋事分子「自行發揮」，到處流竄搗亂，自行以游擊方式作亂。

黑暴未死，不論襲擊規模的大小，都必須全力打擊和徹查，特區政府與香港警隊需繼續嚴正執法，維護國家安全和香港社會治安，保障市民生命財產安全。