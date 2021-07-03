儘管警方在7‧1當日部署過萬警力高度設防，但不幸事件始終發生。當晚10時許，崇光百貨公司門外驚爆孤狼恐襲案，一名持刀男子突然發難，從後猛刺一名軍裝男警左肩背，其後再自插心臟身亡。事件震驚社會，惟網上仍有大群無腦網民發起「悼念義士」活動，筆者昨日路經事發地點一帶，便赫見不少年輕男女一身黑衣手持白花到場「悼念」。

人們實在不明白，一個襲警暴徒行兇後自戕，活脫脫一個恐怖分子，到底是哪門子的義士？又是哪門子值得悼念？顯而易見，香港有些人直到今日仍然忿忿不平，即使修訂《逃犯條例》已壽終正寢，即使《港區國安法》對守法市民毫無影響，即使淫媒毒果收檔乃係咎由自取，卻依然拒絕作出理性思考，不肯接受眼前事實，硬要將所有不順心的事歸咎於中港政府和香港警察。真想問一句，「暴政」到底如何摧殘他們，非要以性命相搏不可？

警方事後尋獲多封遺書，料為反修例後個人部署行兇。據悉兇徒為中年人，從事採購，住在新蒲崗一座「三無大廈」，同住的父母形容兇徒性格內向，不知道他日常活動。這又再一次印證了筆者對反政府暴徒的一貫設想，包括個性孤僻，無朋友，無事業，無錢，與家人關係疏離，甚至待得上庭審訊，便會自稱患有各式各樣的精神病。總而言之，用世俗眼光為標準，都屬於社會失敗的一群。正因為無法在日常生活及人際交往中獲得滿足感，容易受人影響，將怨氣發洩到政府身上，而穿制服的警員因為站在止暴制亂最前線且易於識別，往往成為第一個受襲對象。

歸根究柢，這全因反中亂港「毒媒」洗腦有功。由毒果報到大小網媒，抹黑中港政府及警隊不遺餘力，美化暴力同樣全力以赴，在港府長期放任自流下，成功荼毒愚民。明乎此，港府反恐固然絕對不能手軟，對付毒媒更要不留餘地剷除到底。