7月1日，是中國共產黨創黨100周年暨香港回歸24周年的慶典日，香港卻發生了一宗不愉快事件。一名男子在銅鑼灣街頭用利刀刺傷警員，然後自戕，送院後，施襲者傷重死亡，本文執筆時，受傷警員則仍在救治。生命誠可貴，一個人選擇用如此激烈的方式去自傷傷人，甚至自殺，畢竟是值得憐憫。香港社會要好好去面對今次悲劇，要是處理不好，恐怖襲擊或許會陸續有來，這是無論「黃營」、「藍營」都不希望見到的事。

這兩年以來，激進者給人「洗腦」了，如今建制陣營是時候動員輿論力量，去匡正他們好些錯誤的觀念。第一，激進者以為京港政府在2019年引入《逃犯條例》修訂案，是有心想坑害香港人，今天應再次告訴他們，不是的，過去被引渡回中國的逃犯，事後幾乎從未出現過冤假錯案，況且，特區管治班子早已撤銷了上述的修訂案，可見政府是願意尊重民意的。

第二，2019年的香港警隊被黃絲傳媒描述成是一支暴虐不仁甚至殺人如麻的魔鬼兵團，咱們應該再次告訴激進者，他們是被騙了。過去兩年，所有警隊涉嫌殺人的事件，沒有一宗是事實，好些法庭已還了警方的公道。相反，西方的警察遠比港警嚴厲，在美國衝擊國會山莊事件中，當地警員就直接將一個手無寸鐵的女示威者射殺。我們要問香港的激進者或恐襲者們，如果此地的所謂警暴，也值得你獻出生命去抗爭的話，換作你是美國人，你還能再用甚麼去抗爭呢？

第三，黃絲輿論往往將去年訂立的《港區國安法》描述成惡法，不少激進者信以為真，以為世界末日，由是惡向膽邊生，做出種種荒唐事。我們應告訴他們，不是的，幾乎所有民主地區都有國安法，這是天經地義之事，如果此事也值得你以死相抗，然則，世界上要死的抗爭者豈不是很多？