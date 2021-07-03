習近平喺百年黨慶發表講話，要全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管理權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機構，維護國家主權、安全、發展利益，維護特區社會大局穩定、保持香港、澳門長期繁榮穩定。

港澳長期繁榮穩定可說是北京對香港不變嘅主旋律，中央堅持撥亂反正，一個港區國安大法，已令反中亂港分子全變成秋後嘅蚱蜢，蹦不久！許多大奸宄亦已知道再不變通，必定死得難看！從習近平嘅講話全文，不難看出佢特別強調「以史為鑑，可以知興替」和「以史為鑑、開創未來」。有論者指這是香港人最應該知道嘅觀點，皆因若失去歷史記憶，社會將成無根社會，不知從何而來，不知與誰有關，更不知該往何處去！這種心態對落實「一國兩制」確帶來極大障礙。年輕人普遍對中國歷史缺乏興趣，而教育局在推動中國歷史科也沒有盡力，年輕人哪裏懂甚麼「以史為鑑、開創未來」？

習近平早在2014年，佢於紀念孔子誕辰的周年國際學術研討會上指出「不忘歷史才能開闢未來，善於繼承才能善於創新。只有堅持從歷史走向未來，從延續民族文化血脈中開拓前進，我們才能做好今天的事業」。這就是經過全黨全國各族人民持續奮鬥，中國已全面建成小康社會，實現了第一個百年奮鬥目標，歷史性地解決了絕對貧窮問題，實現中華民族偉大復興。能夠實現復興夢，正如習近平於演講中告誡每一位黨員，必須「堅持全心全意為人民服務」，一如他大早已指從政者要「與人民心心相印、與人民同甘共苦、與人民團結奮鬥，夙夜在公」。

香港啲高官經常被批評「講就天下無敵，做就有心冇力」，政策離地，目中無民，尋且高高在上！