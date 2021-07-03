新加坡建國後，李光耀領導的人民行動黨充分明白政治要穩定，政權要站穩，必須從根本上解決的居有其屋的民生問題。這問題倘獲得徹底解決，人民便對執政黨有信心，就會一心一意支持新政府，徹底掃除英國殖民統治的影響。

新加坡政府上台後，便實施極為重要的主項、讓人民充滿希望的憧憬——居有其屋。首先是把房屋分為兩大市場，一個是投資市場，讓房屋作為商品，可賺可賠，讓投資者根據市場供求規律去開發和經營。另一個是民生必需品，如國家領導人最近所說，房子是用來住，不是用來炒賣。讓人民努力自置居所，主要是兩大措施。全國僱員可參加中央公積金計劃，分期付款購置私人興建的自住樓宇單位。因該國的中央公積金制度，是採用勞資官3方共同供款合作，該制度為參加的僱員提供退休、失業和醫療保險及自置居所的貸款計劃，僱員可以買得起和供得起自己的住宅物業。試問僱員怎不效忠企業和熱愛自己的國家呢？因僱主和僱員、國家和人民同坐一條船，在同一屋簷下，休戚與共，同舟共濟。所以儘管新加坡的天然資源極為缺乏，但勝在人心齊，國家便強大起來。哪有新加坡人大舉往外國移民那回事，更沒有前英國宗主國的大肆造謠煽動蠱惑人心的市場。

新加坡政府對未能成為企業僱員或多種自由職業者，以及未能參加中央公積金制度的市民，又或購買力不逮者，提供廉價的租住房屋，稱為「組屋」。但新加坡政府沒有如香港那樣，搞甚麼「富戶政策」，刪除有生產能力及賺到錢的青年人的戶籍，讓「家」字發揮作用，所以新加坡的組屋沒有變成老人邨。

我曾到訪當地組屋地下的大排檔，看到當地居民不是十分富有，但一家人有老有嫩，樂也融融；長者安享幸福晚年，子孫都可陪伴左右照顧。真是羨煞旁人！不知香港到何時才追得上新加坡了？