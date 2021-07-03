有英媒體刊登連環照片及在網站內公開一段攝錄片段，顯示英國衞生大臣夏國賢於5月6日在衞生部辦公室內，與已婚女助手兼顧問科拉丹杰洛熱情擁吻。事件被揭發後，夏國賢近日提出辭職，並獲首相約翰遜馬上批准。有關在內閣辦公室被偷拍的調查，英媒體指目前衞生與社會保健部決定不對將拍攝有關相片並傳給報章的人作出懲罰，初步已排除「內奸」的可能性。

英國直到5月17日才解除「住宅外禁止與人擁抱和親密接觸」的防疫規定，意味着夏國賢不僅出軌，還違反了他親自訂立的抗疫措施，真是不負責任、不恰當、太淫亂！事實上，夏國賢偷食一幕是被辦公室內保安閉路電視拍下，並經由衞生部一名職員外洩。

夏國賢原本就因為抗疫不力和涉嫌利益輸送而醜聞纏身，他日前被媒體曝光與已婚女下屬的擁吻影片後，竟想以口頭道歉平息風波，引起黨內外人士及公眾強烈不滿。在野黨派強力抨擊夏國賢身為抗疫大員，卻「知法犯法」違反「限聚」；同時女助手兼顧問科拉丹杰洛的聘用問題亦引起外界爭議，有報道指他用人唯親。據悉，科拉丹杰洛目前亦離開衞生部非執行董事的崗位。

去年3月，夏國賢在未有對外申報下，委任科拉丹杰洛無薪出任顧問6個月，之後讓她出任衞生部非執行董事，月薪1.5萬英鎊（約16萬港元），但每年只有15至20個工作天，引發政府內部爭議。

事件曝光後，夏國賢陣營與傳媒都不約而同炒作起「中國威脅論」，企圖轉移視線及為事件降溫。英國傳媒仍然乘機將矛頭指向「外國勢力」，特別是中國，包括指辦公室的閉路電視是由中國海康威視生產，更聲稱「英國情報機構應調查事件是否由敵對國家的特工所為」，還訛稱海康威視「被北京用作間諜工具」。

隨着夏國賢婚內出軌曝光，傳媒逐漸挖出更多他的「黑材料」，並影射出英國政府內部的腐敗現象。有人爆料，英國去年新冠疫情初期，首相不滿夏國賢作為衞生大臣的表現，曾經指摘夏國賢「完全無希望」。還指出，夏國賢多次在內閣會議和公開場合向所有人撒謊，包括聲稱當局的個人防護裝備狀況良好，但實情是政府還未有準備足夠的個人防護裝備。

雖然夏國賢一再否認幫助好友伯恩與英國政府達成3,000萬英鎊的醫療用具採購協議，但是根據英媒體取得的郵件顯示，夏國賢將伯恩請求為政府提供防護用具的郵件轉發給了衞生部高級官員，而且兩人除郵件外，還通過電話等其他方式溝通此事。報道還指，伯恩的公司根本沒有生產醫療器具的經驗。

夏國賢的醜聞出現滾雪球效應，不僅再次暴露首相約翰遜用人唯親、管理不善，也揭露英國政府存在官商勾結、以權謀私等現象，料對執政保守黨造成很大的打擊。「修身齊家，治國平天下」，英國高官不修身，背叛家，以亂治國，卻妄想平天下，干涉香港事務、中國內政，真是很荒謬！英國媒體更把這宗醜聞竄改成為「中國威脅論」，製作假新聞，誤導大眾，真是卑鄙無恥！