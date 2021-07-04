功夫茶：瞞報漏油事件　部門自添污點

香港地污染嚴重，無論海陸空甚至光同聲音都有污染，但相關部門大部分自我感覺良好，唔去正視問題，呢啲態度「污染」緊官場！

青衣西草灣海面上個星期三有大型浮塢沉沒，懷疑存放咗15萬升柴油，浮塢一沉就漏油，逢親呢啲場面，都好有機會造成生態災難，海洋生物多得佢唔少，海事處竟然瞞住公眾兩日，到件事通晒天，到星期五先承認當晚現場發現油污，話已經安排承辦商進行清理喎，更邀功話事件中船廠人員獲安排疏散，冇人傷亡或失蹤，不過海事處就冇講事件中死咗幾多海洋生物？油污擴散幾大面積？幾耐先可以清潔到？

呢次涉事嘅浮塢位於青衣西草灣，用嚟將船隻從海面移到地面維修，本身部分機身都處於海面下，不過今次浮塢上面嘅吊臂基座連同機身都明顯沉喺海面之下，油污就係咁流出嘅。該船廠喺涉事部分範圍設置油欄，又封閉浮塢所有通風口以防漏油。

海事處及船廠都有派巡邏船同埋拖船於現場戒備。該處指，會跟進調查事件，並密切監察海面情況，如果發現油污會立即跟進。環保署竟然話事發當晚收到海事處通報有關漏油事故後，派員前往涉事船塢附近一帶視察，結果沒有發現近岸或陸上有油漬污染情況。

嗱，政府部門做嘢欠缺透明度，就好容易令人懷疑有嘢隱瞞，例如打疫苗針反應唔理想，政府覺得係打針後傷亡個案趕客，於是上個月開始改變做法，唔公布接種疫苗後死亡嘅個案，除非發現與疫苗有潛在關係，而對於不良反應送院事件，唔會再如過往咁樣公布個案詳情，只係喺新聞稿裏面簡單交代，咁做立即引起公眾批評，有議員喺立法會質詢環節期間，提到以上做法或會令到市民覺得政府係想「臭屎密冚」，認為做法只會適得其反，令市民更加猶豫。

廣東俗語「臭屎密冚」即係話家醜唔外傳，大事化無形，但係人都知，紙包不住火，一個馬桶蓋又點擋得住強烈嘅「夜香」四散？唔通當個個鼻塞，又或者中咗新冠失去嗅覺？正如海上咁大件浮塢沉沒，流出油污，肉眼都睇得到，海事處或其他部門覺得可以瞞住天下人眼睛？呢啲欲蓋彌彰嘅手法，欺瞞市民嘅做法，以為走精面，其實最愚蠢。

一次不忠，百次不容，影響誠信，成為部門永遠磨滅唔到嘅污點，市民會認為有其一就有其二甚至有其三，「狼來了」嘅故事，耳熟能詳，海事處會唔會話未聽過，就當唔存在？總之，涉及公眾利益嘅事情，隱瞞一日都嫌多，速速公布DELAY NO MORE！