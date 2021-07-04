神州觀察：惡俗婚鬧出不窮　文明法治皆受損

文明與法治是社會主義核心價值觀的重要組成部分，如何培育和踐行更是關鍵。譬如內地在破除傳統陋習、推進移風易俗過程中會發現，一些地方仍不時上演十分惡俗的婚鬧行為，不僅與現代文明格格不入，細究起來，有些行為其實已經逾界觸法，甚至有人藉婚鬧故意實施犯罪，當局勢需採取措施加強遏止。

近日河南某地舉行的一場迎親儀式上，一名身穿白紗裙的伴娘慘遭多名男子按壓在床，復被掀開裙子裸露雙腿，並遭強行拔腿毛，更有人趁機撫摸其大腿，現場一片無恥嘻笑聲；所幸伴娘不甘示弱奮起還擊，終致這幫男親友落荒而逃，從而避過更進一步的侵害。相關影片在網上曝光後，引發一片罵聲，紛紛狠批這種婚鬧儀式不合時宜，屬過氣陋習，有網民就指出此舉太不尊重人，不該在人家大喜之日鬧上這樣一齣；亦有人表示愈來愈看不明白，質問結婚的意義何在？

除此之外，人們是否還應從法律層面審視一下相關行為？一群人又是掀開伴娘的裙子，又是摸人家的腿，至少可視作侮辱、非禮女性吧？以一般治安條例處以行政拘留幾日總該沒問題，這種事豈可一再藉着迎親、鬧洞房之名上演？更需看到，本次婚鬧行為不論從惡俗程度還是涉嫌違法犯罪程度來講，都只能算作「小兒科」，有些伴娘慘遭男親友上下其手，甚至實施猥褻、性侵、強姦之事亦非沒發生過，親友團隨時變禽獸團，婚禮竟淪為洩慾場，難道這也能稱作傳統風俗，需繼續承傳？

不止如此，惡俗婚鬧還鬧到了新娘、新郎以及公婆頭上，譬如一些地方流傳着「結婚三天無大小」風俗，居然會逼新娘與公公上演某些不倫之舉；或是新娘遭強行剝光衣服，形同性侵；新郎則會被綁在樹上、吊在吊車上，又是用高壓水柱射水，又是用滅火筒噴射，以致有人因此受傷致殘，甚至丟了性命，堪稱樂極生悲。近年雖可見一些地方政府出台加強打擊惡俗婚鬧的舉措，以及對一些涉及婚鬧的違法犯罪之人作出行政及刑事處罰，惟有些受害人因受人情、面子等世俗觀念影響，常會選擇息事寧人，不予追究，但從法治角度來說，有關部門必須主動執法查處。

文明的反面就是野蠻、惡俗、醜陋、落後等狀態體現，並將衍生出諸多與法治相牴觸的行為，可說禍害無窮。婚鬧中的一些惡俗及後果在中國古代亦都上演過，於是乎，和其他風俗、文化一起，被一代代傳承至今，精華的、糟粕的都有，過程中又因不同的時代文明呈現出某些惡化趨勢，導致惡俗的更惡俗，醜陋的更醜陋，落後的更落後；但如今已是21世紀中國，標榜的是現代文明與法治，豈能繼續不管？