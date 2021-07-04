世界視線：兒子被疑走後門　南韓總統又出事

距離下屆南韓總統大選尚餘不足一年時間，總統文在寅的兒子捲入「走後門」風波，文在寅能否打破所謂「青瓦台魔咒」，卸任後「全身而退」，再度引發外界關注。

事緣文在寅從事媒體藝術工作的兒子文俊勇（音譯）最近透過社交網站宣布，自己獲得文化藝術委員會6,900萬韓圜（折合約48萬港元）撥款，以支持該委員會營運的一個項目。他又透露，今次申請撥款的有102人，自己是24位脫穎而出的藝術家之一。文俊勇強調，自己的工作是根據其價值被評估，對獲得撥款「感到自豪」，但肯定會有人持不同想法。

果不其然，此事立即被在野黨大做文章，指如果評委知道文俊勇是現任總統的兒子，在評選過程中肯定會感到壓力，《朝鮮日報》的社論亦指出，文俊勇不止一次成為政府資助的對象（文俊勇曾被爆去年成功申請首爾市政府一個補助藝術領域的基金，1,400萬韓圜的紓困款項），是變相利用國民的稅金，從事創作活動以積累經驗。

本來，事件涉及的金額並不大，青瓦台只要低調行事，強調評委根據專業水準作獨立判斷，或許可以大事化小，偏偏青瓦台「護主心切」，稱許文俊勇在媒體藝術領域是「獲得世界認可的藝術家」、「實力已經得到了驗證」。既然不能阻止「太子」享受贊助，起碼也應讓他不要亂說話，然而青瓦台不僅沒有約束，還出面袒護。

南韓總統是著名的「高危職業」，沒有人比文在寅更清楚。特別是他打擊財閥不遺餘力，三星電子副主席李在鎔受朴槿惠案牽連，賄賂罪成被判入獄兩年半，最近南韓五大財閥聯手向文在寅「逼宮」，要求釋放李在鎔，按照他們的說法，當前美國、歐盟和日本正迅速擴大在半導體領域的投資，如果李在鎔繼續服刑，南韓的行業地位勢將不保。更有甚者，文在寅力捧上位、在打擊朴槿惠的過程中出了大力的前檢察總長尹錫悅，最近宣布競逐下任總統。尹錫悅跟文氏徹底鬧翻，狠批現政府「獨裁統治」，一旦成功當選，還會對文在寅客氣嗎？