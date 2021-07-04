聯合國人權理事會的紛亂，正反映當前的天下大勢。

美國與加拿大狂妄地攻擊中國，可惜支持者除了他們的歐美盟國及個別附庸外，別無其他。相反，中國號召天下，得到絕大多數的發展中國家支持，票數一面倒。更重要的是，有關攻擊中國的不同議案，美加得到的聯署並不相同，顯示支持他們的國家不堅決，在中國面前動搖，最簡單的理由是美加的攻擊是無中生有，弄虛作假，全無證據，僅憑美國單方的指控。

於是，有關中國對維吾爾族的「種族滅絕」指控，竟只得巴爾幹半島一回教小國支持，而且事後撤銷，該國政府宣稱聯署的官員行為非法。而全球其他回教國家都反對，可見世界是怎樣看待美國的了。

會議中，中國等批評加拿大滅絕原住民，證據來自原住民兒童上千的無名遺骸，證據確鑿，加拿大政府無法否認。而由此中國與眾多前殖民地國家合作，批評歐美的殖民主義罪行。由美國發起的誣衊攻擊中國之舉，倒變成搬起石頭砸自己的腳，弄巧反拙。而且在世界範疇，由中國帶頭，開展抨擊歐美歷史上的反人類罪行。

歐美本以為站在道德高地，以民主、人權來打擊中國，反因此暴露其反民主、反人權、反自由的歷史本質和當今言行，與歐美意圖相反。聯合國人權理事會會議卻成為全球反殖民主義、種族滅絕的追討開始。單以加拿大滅絕原住民一例，便肯定會進一步發酵，因為必然有更多原住民兒童非法死亡的例證出現。

由加拿大原住民問題，也必然牽引出美國原住民問題，以及澳洲對原住民的滅絕，「五眼聯盟」便成邪惡聯盟，在全球暴露出來，任人恥笑、痛斥，更不用說它們和歐洲國家的殖民主義暴行。

攻擊中國，反掀起全球重新認識歐美殖民主義暴行，正顯示出近200年歐美美化暴行，再不能持續。暴行還是暴行，美化粉飾只是用強權作為；強權不再，一切便赤裸裸地展露，受害的各國各族不可能忘記。

中國的復興正證明與歐美殖民主義鬥爭有成功的希望。中國強大，並沒有依附歐美，或像日本那般脫亞入歐，朋比為奸，而是高舉民族自主復興的旗幟，示範於全球，也支援各國擺脫新舊殖民主義的束縛。

中共100年是由中國人民打出來的天下，100年由一窮二白到完全脫貧，達到小康水平，是不撓的意志和血汗鑄造。100年紀念，除了唱《義勇軍進行曲》外，還唱《國際歌》，可見中共不忘初心，初心包括世界，不是獨善其身。