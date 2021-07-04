7月1日——香港回歸24周年之日，50歲男子梁健輝在銅鑼灣用利刀刺傷一名值勤警察，逃跑時用刀自刺心臟，流血倒地，搶救無效身亡。這是孤狼式的兇徒，從事恐怖謀殺活動。這宗刺警案，兇徒幹得乾脆利索，自裁得也乾脆利索，全城震驚，事件反映的問題極為嚴重。

果然，黃網、黃媒上就出現了美化兇徒和煽動性貼文，鼓吹復仇，吹捧「烈士迎擊暴政，其犧牲教人敬重，其勇氣難以想像」，呼籲「請各位港人，替他繼續走下去，直到重光之日，此仇不共戴天」！還有人發放圖片，要大家夜晚「為義士全城默哀」，還有人白天跑到兇徒身亡之處獻花，他們正在藉此事大肆醞釀、煽動孤狼式恐襲報仇雪恨之風。

對此，有人早就提出警告，指出甚麼是最危險時候？就是孤狼出現的時候；甚麼時候孤狼出現？就是暴亂瓦解、暴徒成了棄卒，散兵游勇感覺到沮喪、意識到被遺棄、被出賣的時候。現在，這個時候果然來了！這個兇徒，滿屋黑暴文宣，在他的遺書中揚言「殺警後自殺」，可見其處心積慮，他的滿屋黑暴文宣，說明他「深積仇警情緒，埋下犯案伏線」。

有消息說，兇徒曾在《蘋果日報》當過資料搜集員，這就對了。果然「樹有根，水有源」，剛剛完蛋的《蘋果日報》26年來幹盡反中亂港、煽動暴亂之事，其最高潮就是在反修例暴亂中煽動起「全港仇警狂飆」。在「顏色革命」指導下，他們的做法是只有煽起仇恨警察，才能煽起「全民抗暴，解散警隊」，只有「解散警隊」，他們的暴亂才能所向無敵、才能亂中奪權。有了這樣的「思想指導」，仇恨警察、殺死警察就成了「理直氣壯」、「替天行道」，就成了「英雄」、「烈士」、「義士」行為，他們的恐暴就被大大美化。

以這場反修例暴亂的規模和持續頗久來看，當然不止一個梁健輝會成為恐暴兇徒，他們看似沒有組織、看似孤狼一隻，但他們的思想早已被黑暴「組織起來」，不需要「組織指令」，就可以「各自為戰，各施其暴」，就會有一群狼！