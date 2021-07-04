在銅鑼灣刀刺警員後自殺的兇徒被形容為「孤狼」，其實孤狼並非孤身一人。正如保安局局長鄧炳強指出，不停鼓吹暴力、煽動仇恨及美化襲擊行為的人「滿手鮮血」，是恐襲事件的背後推手。顯而易見，背後推手才是罪魁禍首，應以恐怖分子視之。

警方在兇徒寓所檢獲大量黑暴文宣，包括多份毒果報，顯然被荼毒洗腦以致走上邪路。中年人尚且如此，年輕人更不用說，毒媒及假新聞對社會禍害之大，由此可見一斑。最不可思議的是，那班黃絲竟將兇徒稱為「義士」、「烈士」、「勇者」，在網上發起悼念活動，有人更到現場獻花。按照他們的邏輯，當年在美國發動911事件的恐怖分子才是真正的勇者，豈不是更加值得悼念？黃絲們不妨去美國為恐怖分子獻花，看看會有甚麼下場。

今次恐怖襲擊提醒港人，黑暴仍未平息，危機仍未解除，一般市民固然應提高警惕，執法部門更不能鬆懈。不要以為恐怖活動與自己無關，誰也不知恐怖分子下次有何動作、目標是誰，人人都可能成為無辜受害者，包括那些今天為兇徒塗脂抹粉的無腦黃絲。兇徒任職的公司發表聲明，除了慰問其家人，還表示會提供協助，但難道遇襲受傷甚至一度危殆的警員就不值得慰問？到底誰才是受害者？

歸根究柢，香港社會之所以充滿暴戾之氣，而且是非顛倒，主要原因就是法治廢弛，禮崩樂壞。雖然毒果報壽終正寢，但其他黃媒還在播毒，網絡平台更是充斥煽動言論，這些黃媒毒網不徹底剷除，香港必將永無寧日。實際上，西方國家絕不容許網絡平台和社交媒體散播恐怖主義，哪怕只是說說而已，也勢必遭受法律制裁。意大利有名男子僅僅在網上發表恐怖主義言論，並沒有任何實際行動，結果還是逃不過牢獄之災。根據這種國際標準，香港那班美化恐怖活動的黃絲又該當何罪？