經過7‧1的慶祝活動後，香港人又要面對現實，疫情依然未能安枕。20多日無本地源頭不明個案，以為通關在望，怎料又爆出一宗有L452R高傳染性變種病毒，患者為一所檢疫酒店的女清潔員，暫時仍列作源頭不明，清零斷纜，恐怕又要從頭計數。

一名印尼女確診者上月住過這酒店，清潔公司消毒房間過程不足10分鐘，情況極不理想，中招清潔員到過這房間清潔，過程中可能將床褥面的病毒揚起，即使戴了口罩都受感染。本欄多次提醒印尼輸入個案不斷，以及檢疫酒店出現漏洞，不幸一次又一次言中。

印尼禁飛令遲遲才發出，英國禁飛令也是近日才頒布，但英國疫情持續惡化多時，單日增近2.8萬宗確診個案。英國政府仍想按原定計劃於本月19日解除所有防疫限制，懶理公營醫療系統有爆煲的風險，非常不負責任，幸好香港已經禁英國航班，否則後患無窮。

遠遠的歐美疫情未遏，近在亞洲的日韓馬來西亞都並非樂觀。東京奧運即將來臨，早被警告爆疫危機，甚至散播全球。昨日香港一宗輸入個案，是由南韓而來，該國日前新增800多宗確診個案，是近半年新高。馬來西亞已實施封城，但疫情始終未見緩和，昨日起在經濟重鎮雪蘭莪州及首都吉隆坡部分地區，執行為期兩周的更嚴厲封城措施。

另一邊廂，新加坡決定放棄「清零模式」，改採分階段重新開放策略，本港旅遊界亦建議參考星洲旅遊氣泡訂立「熔斷機制」，以數天的平均確診數字去評估疫情，不應因為偶然單一個案影響大局。

業界當然希望粵港澳三地在7月內通關，然而，香港跟隨星洲模式有很大風險，因為一旦放寬了外防，隨時爆發第5波疫情，那麼和內地通關將會更加困難。離7月11日只剩一星期，港澳在這日展開通關的目標未必趕及達成，惟有步步為營，做好防疫才有條件講通關。