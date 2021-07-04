自7‧1當晚發生震驚全城的「孤狼恐襲案」後，香港平靜的表象彷彿被撕破。先是知名飲品公司的內部通告爭議，被質疑為同情及包庇恐怖分子，支持暴力；接着又見到網上大量「悼念烈士」、美化暴力的言論，不少黑衣人更手持白花到案發地點「悼念」，最駭人的是甚至包括為人父母者帶子女同行。及至昨日，美孚新邨巧合地發生企圖搶警槍案。總之，整個香江亂成一團。

眾所周知，案發後不久，該飲品公司即發出通告，對其員工涉案並自戕死亡形容為「不幸逝世」，「公司向其家人致以最深切慰問」，卻對警員遭刺傷隻字不提，遑論譴責恐襲行為；直到內地群情洶湧，代言明星紛紛宣告終止合作，該飲品公司才知衰，急急與內部通告割席，承認措詞「極為不當」，諉過是員工未經授權擅自發出，但只保留法律追究權利，並未因此將自把自為、損害公司利益的員工炒魷。

網上歌頌「烈士」的輿論更是層出不窮，將涉案暴徒說成是品格高尚、捨身成仁，卻對其威脅警員生命安全，危害社會治安，甚至危害國家安全視若無睹。保安局局長鄧炳強嚴詞譴責，直指「在網上企圖將兇徒英雄化的幕後推手，警隊及各紀律部隊會盡全力將有關人士悉數揪出來送往監獄」，可謂擲地有聲。

說到底，香港之所以有這麼多的愚民被催眠及洗腦，全拜港府長期對毒果報等反中亂港媒體放任自流所致。只消打着「新聞自由」、「言論自由」的大旗，廢官便兀自腳軟，對異端邪說不敢駁斥，終致積重難返。毒果報雖已玩完，但餘毒不散，加上網上言論無王管，俱令黑暴隨時死灰復燃。

今次刺警事件，教訓極之深刻，同時敲響了反恐警號，當局絕對不能讓黑暴餘孽有一絲喘息空間，否則後患無窮。港府在新人事帶領下，望能展示出強硬新作風，用數年時間消除餘毒，還香港以長治久安。