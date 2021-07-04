近年，反北京的陣營有很多流言蜚語，說在未來三數年內，中央將全面接管香港事務，由「港人治港」變成「黨人治港」，更會不惜揮軍台灣，收復寶島，甚至要稱霸南海。這些說法言之鑿鑿，不停在西方媒體發酵。然而，這全部是誤判與謊言，沒有一樣是真的。要是問我憑甚麼這麼肯定，那我是憑中國國家主席習近平在中國共產黨100周年大會上的講話，你會讀就能讀出上述訊息。不過，北京包容與和平的態度附有條件，你絕不能逾越紅線。

對香港事務，習主席在講話中強調，「要全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』……高度自治的方針。」內中明言要高舉高度自治的旗幟，又豈會變成「黨人治港」呢？不過，這個承諾確是有條件的，文中緊接着說，要「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。這就是說，如果不能落實維護國家安全，那麼香港的高度自治，就不一定有保障了。貫穿中央對港、對台以至對外國的政策方針，都可以依同一理路解讀，就是先給你莊嚴承諾，但也替你劃下必須持守的紅線。

北京會否在短期內攻打台灣？理論上不會，因為講話中說：「要堅持一個中國原則和『九二共識』，推進祖國和平統一進程。」習主席強調和平統一，但同時說：「堅決粉碎任何『台獨』圖謀，共創民族復興美好未來。」意思就是，你只要不搞台獨，兩岸仍然有望維持和平。

習主席更提到，要「堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體」。在整個講話之中，「和平」二字常掛口邊，可見中國人絕不輕言動武，但也清楚表示，「絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教……絕不允許任何外來勢力的欺負、壓迫、勞役我們」。這便是說，到了忍無可忍的時候，中國人絕不畏懼挺身而出！