果真係「暗刀難防」，中年孤狼喺7‧1回歸紀念日刺警自戕死亡嘅案件，不但震驚全城，更令吾人體會黑暴一直蠢蠢欲動，香港依然危機處處。消息指，刺警案疑兇事前經過策劃，不但寫下遺書存放於隨身嘅USB記憶手指內，還揚言「殺警後自殺」。

「孤狼式」恐襲之所以可怕，皆因兇徒表面看似平常，之但係收收埋埋，外人好難察覺其真實一面。呢啲易受他人或自我激發而產生極端思想嘅孤狼極端行為，外國便經常出現；外國啲孤狼通常持槍行兇，殺傷力更驚人！

今趟刺警案係一名50歲未婚中年漢，任職一間飲品廠，愛一個人食飯，平時亦不論政；警方喺佢寓所檢獲大量黑暴文宣，疑被毒媒洗腦。一日一毒果，理智就冇咗！猶幸毒果已變「蘋果汁（執）」，否則仲係咁放毒，都唔知會再荼毒幾多人！正如保安局局長鄧炳強把呢單刺警案定性為「孤狼式本土主義恐怖襲擊」，強調過去有人不停鼓吹或美化暴力、煽動仇恨導致今次不幸事件發生，呢啲背後嘅推手都係滿手鮮血！

今次事件，令人睇到黑暴只係由地面轉向地下發展，當局必須更小心防範。依家網上有人對兇徒自戕歌功頌德，甚至稱之為「烈士」、「英雄」，有人更持白花到銅鑼灣現場悼念！若然政府已把刺警案定性恐襲，悼念暴徒或違國安法第27條，即宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動嘅罪行，相關人士切勿以身試法。

黑暴期間警方拘捕逾萬人，當中只有2,600多人被檢控，換句話講，即係仍有好多暴徒逍遙法外。有議員問得好：呢啲暴徒會洗心革面嗎？呢大批避過刑責嘅人仍潛伏喺社會，或許正等待作亂、發難嘅機會。社會上一直有聲音指律政司司長檢控太慢，失去咗儆惡嘅效用！老朽唔相信「樹大自直」，要防止黑暴死灰復燃，執法與檢控即使未能同步，也不能有咁大落差！