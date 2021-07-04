三生有幸被邀作為香港代表團成員參加了在首都北京舉行的中共百周年華誕慶祝，這是百年一遇的大慶，「人生有幾個十年？」今生欣逢百年華誕，又僥倖地作為香港代表之一，不是三生有幸又是甚麼呢？

有幸之餘亦有愧。在全國各條戰線高奏凱歌、讚頌建黨大業建國大業英雄輩出的時候，香港代表團有點斯人獨憔悴。試問全國各個行政區都出類拔萃地你追我趕，澳門特區安定繁榮，早已戰勝疫情與內地通關，喜上眉梢已呈現在澳門代表的面孔上，唯獨香港特區近年徘徊不前，並暴露內憂外患。每當在住處和行程與澳門代表團成員相遇的時候，總有點抬不起頭，有點「無面目見江東父老」之感。

從慶祝文藝演出《偉大征程》內容和配襯百響禮炮的現場大屏幕照片，更重要的是習近平主席的重要世紀宣言等，都把中共「一國兩制」的偉大創舉，香港和平回歸祖國懷抱、洗雪百年國恥，香港回歸後在國家的愛護和支持下，港人治港乘風破浪，社會得以安定繁榮等整個歷史進程，得到高度濃縮和介紹。慶祝大會大屏幕更直播港澳行政長官同在天安門城樓上與黨國領導人聆聽習主席發表華誕講話，可見黨國對香港特區的殷切期盼、對香港人民的關心和重視，都盡在不言中。

無論1840年鴉片戰爭香港被佔；無論偉大的抗日戰爭中香港的鬥爭；無論新中國成立後對香港的糧食食水供應，東江之水越山來，三趟快車糧副食；無論1997年米字旗落下，五星紅旗在香港會展移交大會冉冉升起等眾多歷史的一頁，都登上鳥巢國家體育場和天安門廣場的大舞台、大廣場，向全世界展示統一祖國的偉業，中共「一國兩制」的創舉和成就。中共和國家對香港的關愛與支持，見微知著，派專機來回專門接送60人代表團，接待和提供全程服務人員人次不下600多。