神州觀察：撇下孫女給交警　違規老婦心太狠

社會上一直有「隔代親」之說，亦即孩子會覺得祖父母、外公外婆比父母更疼愛自己，尤其現代社會，年輕父母迫於生活壓力需拚命在外工作，照顧孩子的重任自然就落到了祖輩身上。惟在四川省華鎣市，近日卻有一名老婦因交通違規遇截查而「發爛渣」，之後更狠心撇下孫女獨自揚長而去，可見親與不親不能一概而論。

據指問題本來並不大，涉事老婦所駕電單車違規加裝遮陽擋，交警要求對方拆除，老婦卻不聽，並且情緒激動，不斷指罵交警所說不合理，邊撒潑邊怒氣沖沖地逕自離去；不久又折返，眾人以為她是來帶走孫女，誰知只是回來把車駛走，全不理會一旁慌張大哭的孫女，令交警及其他在場人士大感錯愕。難怪事發片段傳到網上後，有人直呼老婦「太可怕」，想不到在她眼中，車竟然比孫女還重要；亦有人擔心此舉會令小女孩幼小的心靈留下陰影，更不知孩子的母親會怎麼想，婆媳關係恐受考驗。

好在交警有責任心，事後及時將小女孩交給當地派出所，再通過多方打探尋到家人將其接回，相比之下，這個做祖母的實在叫人無語。交通違規，交警正當執法查處，本來就是為群眾出行安全着想，違規一方更需積極配合、知錯就改才是，卻以蠻不講理、肆意撒潑應對，實在可憎；須知過往因電單車安裝遮陽擋導致的車禍還挺多，所以此舉早被明令禁止，難道有人是想「倚老賣老」，認為政府管不了他們？何況車上還載着年幼孫女，安全意識這麼差，恐需從嚴處罰才行。

社會有各種秩序與規則，以保障所有領域的正常、安全運轉，否則人人對之置若罔聞，或想方設法逃避責任，肯定要亂套；像河南焦作市日前有無牌駕駛電單車男子為逃避檢查，竟然跳河、躲進下水道，需勞動消防到場救援，期間更玩起「躲貓貓」，等於無謂消耗政府資源，非要把小事化大，相關處罰若不加重，怎能對得起此人這番折騰？又如何震懾更多的人？包括社會上近年屢見不鮮的倚老賣老現象，一些老人根本無視法規，一些執法人員似亦對他們有所忌憚，往往採取息事寧人態度，批評教育兩句便算數，勢令他們更無規矩意識。

此事更牽涉到未成年兒童保護問題，尤其像本案老婦的所作所為，明顯與其孫女的監護人身份相牴觸，也許是受重男輕女觀念影響，也許是其本身質素問題，向來行事自私，遇事只顧自己，不理家人死活，但不管怎麼說，都給保護兒童帶來隱患，加強監護人身份資格審查勢有必要。事實上，近年不少來自親人的家暴、虐兒事件十分普遍，千萬別以為老婦撇下孫女的行為不需小題大作，許多虐兒行為就是從小惡開始，不可不防。