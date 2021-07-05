功夫茶：暴力禍港好大鑊　嚴刑重罰始治亂

法度行則國治，私意行則國亂。中年孤狼喺7‧1回歸紀念日刺警自戕死亡嘅案件，不但震驚全城，更令吾人體會黑暴一直蠢蠢欲動，香港依然危機處處。港府連日來形容有關襲擊為「孤狼式襲擊」，警務處國安處日前接手調查此案，現正積極全方位調查兇手有否同黨、是否被煽動而犯案、幕後是否有人支持或操控等。

消息指國安處正研究案件是否構成《港區國安法》下嘅恐怖活動罪。功夫茶在此提醒大家，切勿再發表煽動言論，美化暴力，否則隨時犯國安法而惹來牢獄之災。呢！話口未完，警方網絡安全及科技罪案調查科尋日拘捕一男一女，涉嫌煽惑他人犯謀殺罪及煽惑他人縱火等罪行。

新任「一哥」蕭澤頤表示美化暴力、英雄化恐怖分子者有違倫理，令人心寒；並指這已非政見問題，而係人性問題，並強調警方對違法行為必定追查到底。功夫茶絕對同意一哥所言，問題係治亂世，始終要用重典，嗱！北宋包拯，即後世稱譽為「包青天」嗰位中國司法之神都話：法令既行，紀律自正，則無不治之國，無不化之民。

包拯呢幾句話，要言之，即唔可以畀制度成為紙老虎、稻草人！《港區國安法》立咗成年啦，至今仲咁多黑暴心不死，鬼咩！國安法有冇重判過反中亂港、叛國禍港者吖？係冇，半個都冇！又或者有冇將啲勾結外國勢力者拉返去大陸審吖？同樣係冇！阿哥，道理一字咁淺，若然老鼠仲惡過貓，咁養啲貓就係廢！

再講吖！與其話啲市民愚蠢，且容易被人煽動，倒不如話《港區國安法》依然未能發揮其震懾作用，試吓拉幾個尋釁滋事分子返去大陸公審，你估仲有冇咁多人依然好似墮入感情漩渦，咁執迷不悟稱孤狼恐襲者係「死士」、「英雄」吖？

國安處全面接手徹查孤狼刺警背後有冇人鼓吹煽動或是否有同黨，固然正確；之不過，試想想若然黑暴背後唔止養一個刺客「荊軻」，係養三幾個，畀埋「安家費」，呢啲驚天大陰謀，你都咪話唔驚！依家個受傷警不幸中之大幸傷及個肺，經搶救後冇生命危險，卻難保日後好多後遺症，未必可以再當差，生活如何是好？

通常，外國啲孤狼式恐襲必徹查其家人，香港亦應如是，若一人做「死士」，家人知情不報都要負上刑責。多幾單黑暴死士，不排除係要嚇走港人及令商界撤資，總之就係要搞到香港雞毛鴨血！喂！喺咁嘅情形，政府不能一味止於譴責，睇吓美國「911」後政府都係要做嘢！若果沒有當頭棒喝，香港隨時變成恐怖港！