正論：消費券反應熱烈　可推動電子支付

有危便有機，疫情下百業俱受打擊，民生困頓，要變才會有轉機，政府先後推出多項措施紓解民困，即將派發的電子消費券，前所未有，初期或有質疑聲音，但昨日首日登記反應熱烈，半日過百萬人登記，足見政府若帶頭推動新發展，市民亦會適應，社會便能與時並進。

新冠病毒可以依附鈔票硬幣，疫情下消費以現金支付，找錢時恐會傳播病毒，故此市民紛紛採用非接觸式支付，加速網上購物及電子支付的發展，甚至部分小商戶及紅色小巴也順應需要，加裝相關設備。今年一月網上零售佔整體零售市場約7.3%，銷售額按年急升92%。雖然有明顯的改變，但香港在電子支付發展，仍然遠遠落後內地。眼看同胞不論老幼，持手機便可處處通行，消費及乘車一刷便行，本港明顯滯後，需要急起直追，故政府派發消費券，除了刺激消費，另外一個主要目標是帶動電子支付。

政府向成年港人發放5,000元電子消費券，官方網站昨日開始接受登記，大致運作暢順。截至正午12時，已有接近70萬人完成電子登記，其中接近60萬登記人利用申領去年現金發放計劃的資料進行身份認證，完全不需輪候。期間曾發生小插曲，政府「智方便」系統因為使用繁忙，需要等候逾一個小時，一度輪候人數約38萬。當局呼籲市民毋須急於在頭兩天登記，在本月17日或之前完成電子登記，均會同步在8月1日收到第一期消費券。吸收以往派錢措施遇到的問題，明顯今次安排更周全，過程簡便，毋須輪候。除電子登記外，為照顧部分人士需求，亦可選擇遞交書面登記表格。

有別於派發現金，今次有4個支付工具平台參與，一為神功，二為弟子，各自提供優惠讓更多市民使用，例如享有回贈，以及與商戶合推消費獎賞等，遍及不同類型，讓市民有得選擇。部分平台的知名度本來較為參差，今次可以讓更多人認識，有市民為此特意下載相關支付工具應用程式，可說人氣急升，達到雙贏的目標，亦打破電子支付一台獨大的局面，百花齊放，良性競爭，才會有進步，以前是分一個小餅，現在是餅兒弄大了，人人受惠有得吃。

財政司司長陳茂波在網誌上表示，消費券計劃有助帶旺市道氣氛，以及有助推進電子支付的基建發展。時代洪流不可擋，智能手機及網上購物驅動電子支付，2020年本港商店內消費，現金交易佔額9%，按年下降17%，預計現金結帳的使用率於未來4年將迅速下跌，電子錢包將成為增長最快的店內付款方式。電子支付普及化是大趨勢，有研究指出，2024年正式進入無現金化時代，電子錢包將取代信用卡成為本港最受歡迎的網上付款方式。

暴疫帶來前所未有危機，但也帶來轉機，香港人要反思，政府也在反省，未來的路如何走下去，5,000元消費券只是一小步，振興經濟還有遙遠的路，救市仍需加大力道，本港電子支付起步雖然遲，但事在人為，後發先至，後來居上的例子不鮮，最基本是能夠與內地接軌，起碼不要被視作拖人後腿，落得被邊緣化。