世界視線：拜登被奪宣戰權　窮兵黷武必招損

美國眾議院日前以大比數通過，廢除1957年及1991年通過的兩項宣戰權法案，剝奪總統的宣戰權力。根據美國憲法，美國國會擁有宣戰權，而總統擁有戰時指揮權，兩者本來權責分明，惟在1957年中東戰爭以及1991年波斯灣戰爭後，為了對抗「緊急軍事威脅」，國會向總統賦予了發動戰爭的權力。

值得注意的是，國會限縮總統對外宣戰的權力，並非始於今天。去年初，眾議院通過《禁止對伊朗戰爭法》，規定在沒有國會授權下，總統不得動用聯邦資金，支持針對伊朗的行動。彼時的眾議院跟今天一樣，由民主黨控制，白宮則由共和黨的特朗普掌控，當時誰也不知特氏能否連任，在黨同伐異下，通過有關法案不足為奇，但到了今天民主黨完全執政，國會仍然信不過同黨的總統，可見避免行政權完全壓倒立法權，是國會共和、民主兩黨的共識。

事實上，今年二月，拜登批准了任內首次軍事行動，空襲與伊拉克接壤的敍利亞軍事設施，便引發部分參議院民主黨人強烈批評，指拜登在下令空襲前未徵詢國會意見。

當然，美國總統作為三軍統帥，大權在握，即使在法律層面上被剝奪了宣戰權，仍有大量空子可鑽。綜觀美國歷史，真正通過國會宣戰的例子少之又少，諸如韓戰以及越戰等，均是總統繞過國會「先斬後奏」。在911事件後，參眾兩院更幾乎一致通過授權總統，以「反恐」之名對外宣戰；另一方面，總統也可以「特事特辦」為由，宣布國家進入「緊急狀態」，繼而向海外派兵。

有人半開玩笑地說，國會之所以剝奪拜登的對外宣戰權，是擔心拜登的認知能力出現偏差，「一時糊塗」宣布對中、俄開戰。平情而論，即使不是拜登在位，美國對外戰爭的陰霾也會不斷升高，近年不管是民主黨抑或共和黨，為轉移國內矛盾，「反中牌」和「反俄牌」（這方面以民主黨為甚）打得不亦樂乎，任何試圖緩和局勢的舉動，均有機會被政敵批評「跪低」，在這種情況下，擦槍走火的危機自然有增無減。