美國聯同多國在黑海與地中海進行大規模實彈軍事演習，震懾俄羅斯，一是回報英國軍艦在黑海被俄軍武力驅逐；二是耀武揚威，甚至把最後武器的核戰術潛艇開出參加演習。可是俄總統普京不為所嚇，反引出俄國實彈軍演，也出動核戰術潛艇，甚至警告英國及荷蘭參加軍演的軍艦，一逾防線便即開火，更說美國不會因此開戰，既警告美國附庸，也嘲笑美國。普京曾公開說不怕核戰，願與美國拚個你死我活，理由是俄國戰敗便不存在，何懼與美國同歸於盡。這樣的氣勢，美國金權主宰的弱勢霸權怎可與之相鬥呢？

美國是鍥而不捨地要瓦解俄羅斯。不打敗俄羅斯，美國不可能以武力震懾其他國家，不但中國不服，連伊朗也屈服不了，美國怎樣壓制中國呢？中俄聯手，美國不可言勝，便趁當前中國還弱，還不敢與俄組軍事同盟，用戰事的威脅，脅迫俄國領導層，至少找機吞併烏克蘭、白羅斯，打擊普京的氣勢。也在俄國國內製造麻煩，為下個選舉培植更多親美勢力。或許拜登等人心裏還以為今天的俄國一如上世紀90年代，用錢可以收買，用武力可逼出分裂來。問題是，普京不是戈爾巴喬夫或葉利欽，美國在世界裏的權勢形象大不如前，拜登的計謀可以得逞嗎？

美國突然集中力量壓迫俄羅斯，中國有人慶幸，以為美國以俄為首敵，正好讓中國避開壓力來發展。這種自私自利、隔岸觀火的心態是傳統農民心態，只知私利不懂大利，也與中共百周年紀念會上唱《國際歌》背道而馳。這不是中共中央的政治立場，只反映內地有不少人現在不敢親美，改為仇俄，製造政治混亂，企圖糊弄大眾。事實上，巴基斯坦以中國製造的軍艦參加俄國的黑海軍演，已有中國的影子。

現時美俄對抗，美國終不敢開戰，便沒法脅迫俄國。中國不需要出軍艦以助聲勢，但若擦槍走火，俄美直接軍事衝突，中國必然作俄奧援，出錢出力乃至出兵。中俄已是沒有公開的同盟，兩國對美是唇亡齒寒，且兩國合作，軍事外交經貿配合，美國不是對手，所以美國國務卿說不讓中國統治世界，驚慌失措，見於言表。中俄已是全球和平發展的巨大支柱，足以壓制肆意破壞的美國。中俄怎會不清楚？