中共建黨100周年，國家領導人習近平在講話中強調，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。為甚麼這樣講？為甚麼說是「歷史任務」？因為台灣問題追本溯源是「國共內戰」遺留下來的問題，是國民黨被共產黨打敗，丟掉了大陸跑到台灣，「中華民國」遂成了「地方割據政權」。那時的「蔣家王朝」還總想着「反攻大陸」，重拾「中華民國」之「正朔」。中共建立的中華人民共和國則要徹底滅掉這個「割據政權」，「解放台灣」，完成祖國統一。

後來韓戰爆發，美國第7艦隊開進台灣海峽，一方面阻止中共解放台灣，一方面阻止國民黨「反攻大陸」。美國要的是「維持台海現狀」，不想中國統一，因為這不符合美國由來已久的「以華治華」戰略方針。現在70多年過去了，海峽兩岸都發生了巨大的變化，美國阻撓中國統一的政策絲毫沒變，且在強化，大陸這邊統一的願望和目標始終不變；台灣這邊則因政治改變，學了老美的民選政治，「台獨」勢力上台，「去中國化」當道，統一願望銳減，分裂及「謀獨」聲勢「獨大」，且得到老美更大的支持。

習近平的講話明確表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決粉碎任何台獨圖謀，警告任何人都不要低估中國人民捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。對此，台灣當局的第一反應也還是「堅拒」，陸委會聲明「堅拒一個中國和九二共識」，還教訓北京「惟有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇」，才能令「兩岸關係良性互動、永續發展」云云！蔡英文當局口氣不小，然而完全沒有自知之明，完全誤判自己的處境、誤判大陸的強盛和力量，不清楚大陸對台灣的忍耐已到極限，不清楚兩岸統一的條件已經成熟，不清楚老美不可能拚命護台，台灣當局就剩下一個蠢、一個狂了。