得道多助，失道寡助。中國駐聯合國代表日前在一個會議上聲明，英國控制的馬維納斯群島問題（英國稱福克蘭群島）本質上是殖民主義歷史遺留問題，「堅定支持阿根廷對群島主權的正當要求」。這番公開表態固然令英國政府難堪，英國媒體也氣急敗壞地質問中方，馬島與中國毫無關係，為何介入英阿領土之爭？其實這個問題應該問英國才對，新疆、台海和南海等問題都與英國毫無關係，為何他們不斷說三道四？香港早已不是英國殖民地，為何他們至今還在指手畫腳？

「己所不欲，勿施於人」，西方人應該好好領會中國人這句話。他們肆意干涉別國內政，霸佔別國領土，還不准中國說句公道話，到底是甚麼混帳邏輯？一直以來，中國都是奉行和平共處的外交政策，從不干涉別國內政，今次之所以主動出擊，既是為了主持國際公義，也是因為西方欺人太甚，不得不以其人之道還治其身。尤其是英國這種沒落國家，已經淪為美國跟班，還擺出一副「大英帝國」架勢，在世界各地霸佔不少殖民地，馬維納斯群島只是其中之一。1982年爆發馬島戰爭，如果不是美國提供各種支援，英國能否戰勝阿根廷，實在令人懷疑。

欺負弱國也就算了，英國還想在太歲頭上動土，企圖干預中國內部事務，簡直不自量力。今時今日，美國尚且奈何不了中國，英國又何德何能？當年戴卓爾夫人在北京人民大會堂階梯上重重摔了一跤，難道他們還沒有吸取教訓？實際上，西方國家大多靠侵略和掠奪致富，英國這種老牌殖民主義者固然滿手鮮血，美國、加拿大和澳洲更涉及種族滅絕罪行，清算西方臭史的時候到了。