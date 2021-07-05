不知從何時開始，香港變了反智社會，人性扭曲，可能由乜登物登論壇興起吧，記得前幾年有一宗逆子殺父母碎屍案，兇手奸狡地扮作尋找父母，最終被識破，罪有應得，但竟有網民同情逆子，指他可能受到父母壓力反抗，甚至質問「唔識教，點解要生出來令兒子受苦」，這些論調令人無名火起三千丈，然而有不少人附和，道德淪亡至此，非一日之寒。另外，高官兒子墮樓亡，這些人竟額手稱慶，大唱「喜氣洋洋」，心態的陰暗，思想的殘暴，應該不是食正常米飯大，而是日日把毒果報當精神食糧而長大的一族，套用時人所說，這幾代人是廢了。

本土恐怖主義抬頭，刺傷警員的孤狼雖然自戕亡，但餘波未了，大量混淆是非、不分黑白的黑暴文宣再現各網上平台，美化暴徒為「英雄」、「烈士」，更鼓動獻花及悼念兇徒，連日來陸續有人到兇案現場「致意」，更有家長帶同小朋友到場，難道這就是身教？

高官警告，以不同方式美化、認同甚至鼓勵恐怖行為，包括悼念及獻花等鼓吹支持暴力的行為，均可能觸犯《港區國安法》，律師指有機會觸犯國安法第27條宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動罪，同時亦有可能干犯其他本港法例下的罪行。正如保安局局長鄧炳強所說，看見有家長帶同子女去悼念恐怖分子，感覺「心寒」，反問是否想下一代變成恐怖分子？

互聯網世界有法可依，大部分現實世界的法例均適用。而且在網絡所作所為都有迹可尋，別以為可不用負責拍拍屁股走人。鼓吹暴力，美化暴徒，害人害己，若他日下一代用同一手法對付自己，那就後悔莫及。