近日翻看《一場集體催眠》，該書雖然是敍述2019年黑暴事件，但內容仍很有時代感，其中一篇「六呎的『小朋友』」說：今日社會有個很奇怪現象，就是香港人大範圍地失智、大範圍地濫情……

到今天，仍有為數不少失智、濫情的香港人，竟把上周四企圖謀殺警察不遂而自殺的兇手形容為「烈士」。兇手的僱主，竟在給予員工的通告上說他們的採購部主任在事件中「不幸逝世」，一間大型商業機構如此是非不分，令人心寒。可想而知，香港有一批被催眠的人，或是裝睡的人，仍未或不願清醒！

中央制訂《港區國安法》，維護香港繁榮穩定，但「顏色革命」餘毒還須繼續清除，我們絕不能放鬆警惕！這次孤狼式恐襲就敲響了警鐘。除了加快調查和檢控這些恐怖分子，更要全力打擊煽動根源，及早將禍苗徹底消滅！

6月29日，警方根據線報拘捕兩名男子，並檢獲爆炸品原材料、仿製槍械及彈藥等。7月1日，警方在天后、銅鑼灣等地均拘捕藏有槍械、刀具的人。在全球蔓延的孤狼式恐襲，正在香港出現，如果不是警察及時執法，後果不堪設想。

香港要採取更嚴厲的手法打擊恐襲行為，消滅煽動根源。為此，要做好兩方面的工作，一是加快調查和檢控。2019年11月，筆者也遭遇過孤狼的襲擊，明白那到底有多恐怖。但事件距今快兩年了，案件仍未開庭審理。如果不能及時檢控和追蹤這些恐怖分子，又會有多少市民被迫活在恐襲陰霾下？必須及時以法律的手段進行即時阻嚇！二是全力打擊網上美化暴力、宣揚暴恐襲擊的煽動根源。孤狼式恐襲之後，網絡上竟有很多人講一些煽動性言論，這和參加恐襲又有何分別？正如保安局局長鄧炳強所言，背後的推手同樣滿手鮮血！

既然如此，我們必須下定決心，加快立好23條的國安法例，禁止任何宣揚、支持、鼓吹或縱容暴力和恐怖主義活動的言論，這些行為都可歸入煽動意圖罪的範圍，違者必究。一些網絡平台譬如連登等應該取締，絕不能任由這些激進思想在網上散播！對付暴力恐怖主義必須強硬打擊，不僅要打擊孤狼，還要揪出幕後推手。為了香港穩定繁榮，我們要下定決心，快快通過23條及善用「國」剷來把禍苗剷走！