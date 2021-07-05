治亂世，用重典。7‧1孤狼恐襲案發生至今，警方國安處終於正式接手調查，將全方位調查兇手有否同黨、是否被煽動而犯案、幕後是否有人支持或操控等，並正研究案件是否構成《港區國安法》下的恐怖活動罪。在黑暴暗潮洶湧、蠢蠢欲動之際，惟有施以嚴刑峻法，方能保護全香港市民安全。

本報早就引述知情人士指出，案件明顯是有預謀犯案，兇手藉7‧1敏感日子針對警察施襲，留有遺書，種種鋪排盡顯有預謀及具政治目的。事發後，網上及社會上有人對兇徒暴行歌功頌德，甚至稱為「英雄」，有人更獻花悼念，在保安局局長鄧炳強已將襲擊定性為恐怖主義行為後，上述言行極可能干犯了《港區國安法》第27條，即宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動的罪行，呼籲有關人士切勿以身試法，可謂有言在先。何況鄧炳強揚言必將幕後推手揪出送進監牢，那些以為躲在電腦屏幕後發表煽暴言論也能全身而退的人，肯定有得震、冇得瞓。

的確，所有亂象必須消滅於萌芽狀態，尤其是經過反修例黑暴一役，教訓極之深刻，現已有第一個孤狼「死士」出現，在幕後推手鼓吹煽惑下，難保不會再有第二個、第三個，香港肯定天下大亂。明乎此，惟有嚴正執法，絕不姑息，方能保特區太平。那些別有用心的幕後推手，必須為自己的言行負責。

人們不會懷疑警方國安處執法的決心，但是律政司以及司法機構是否配合，卻頗成疑問。僅黑暴至今，起訴率只有大約兩成，已見當中大有問題。司法一日不改革，律政司司長一日不換人，國安法的威力必然被打折扣。