筆者愛捧讀《紅樓夢》，近日又買來一套新的，這好像是我買的第4套。前幾套不是丟失了，而是俱已送人，平素有年輕人來訪，偶爾覺得合適，我就會將案頭的一套相送。這年頭，很多小伙子說自己不懂與人相處，說話容易開罪別人，我若見對方尚有三分悟性，每每會叫他回去細讀《紅樓夢》。

很多年輕一輩老是活在自己的世界，「唔識做人」者比比皆是，與家人、同事、上司的關係固然弄得一團糟，參與社會運動的一群，更是不知進退、害己害人。要不是他們，2019年的反修例風波不會鬧得不可收拾。

與人相處是一門藝術，古代的中國人深諳此道，《紅樓夢》之中的榮國府不下數百人，家人或僕役之間偶爾爭吵固然有，但一家人大抵還是上和下睦，其樂融融。有人說封建禮教最會吃人，大家庭容易扭曲人性，說這話的人，看來根本沒把中國文化弄懂。

《紅樓夢》眾多要角之中，最有權威的是史太君，最反叛的是賈寶玉，書中一開始，就極力將寶玉渲染成一個難纏的人。賈寶玉半輩子反建制、反權威，個性鮮明程度，絕不比香港年輕一輩的反對派，如黃之鋒、周庭之流遜色。不過，寶玉跟黃、周二人的最大差別，是他會做人，懂得中國傳統的進退之道，不是一味使蠻。

賈寶玉雖然任性，但在史太君和父母面前懂得適可而止，故老太君沒有怪責這孫兒不知禮節，反而至死的一刻仍將寶玉視為自己心頭的一塊肉。到全書卷終，賈寶玉既能實現理想，又能贏得長輩憐愛。哪會像部分香港黃絲，政治理想實踐不了，還不知要在監牢中蹲至何年何月。