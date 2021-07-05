《港區國安法》在港生效一年，烈火暴行的確幾已絕迹，特區政府早前亦指香港已由亂返治，豈料7‧1發生刺警案以及近日拘捕多人，顯示暴力威脅未除，且伺機捲土重來。據警方透露，7月首兩日共拘捕20名男女，年齡介乎18至69歲，被捕者涉管有仿製火器、攻擊性武器，侮辱五星旗及公眾地方行為不檢等。

儘管警方已十分努力和勇毅守我城，但7‧1出現孤狼恐襲案，加上仍有許多黑暴期間未被檢控嘅暴徒，說明香港距安全城市仍有一段距離。此外，刺警案發生後，網上出現攻擊警員及執法人員嘅貼文，至於大量混淆是非、不分正邪嘅黑暴文宣，亦重現各網上平台，更美化刺警暴徒為「英雄」、「烈士」。

更令人心寒嘅係，連日均有人攜白花到刺警兇徒自戕嘅銅鑼灣東角道附近，企圖把這個香港地標變成「祭壇」，甚至有父母帶孩子祭孤狼，如此美化暴力，遺禍子孫，究竟我們這一代是如何為人父母、怎樣做家長的？這麼多學生暴徒，除了黃師，看來還有生他們嘅父母！「人固有一死，或重於泰山，或輕於鴻毛」，從任何角度看，孤狼式恐襲根本就係恐怖主義，應該受到譴責而不是美化！正如同文指出，按照佢哋嘅邏輯，當年喺美國發動911事件嘅恐怖分子才是真正嘅勇者，豈不是更值得悼念？黃絲們不妨去美國為恐怖分子獻花，看看會有甚麼下場。

當然，仲有好似2017年英國倫敦橋車撞人、2019年倫敦橋斬人案等，黃絲們都好應該組團去英國為孤狼恐怖分子獻花，並為倫敦橋冇falling down而淚流滿面！「君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂」，守城嘅警察要加多幾分機警！