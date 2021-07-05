美國前國防部長拉姆斯菲爾德是極端的鷹派反共代表人物，於6月30日見上帝了。他生前惡毒地攻擊中國共產黨，聲言只要他還活着，共產黨活不過百年。

拉姆斯菲爾德所代表的是美、英「新八國聯軍」的夢想，妄想時空倒退到百年前，帝國主義列強依靠船堅炮利征服中國、橫行霸道、如取如攜的美好侵略時光。他們多想2019年「哭泣的城市」香港，可在中國大陸翻版；他們多渴望中共的第三代、第四代變質變天。所以睇死共產黨領導中國的革命和建設不過百年，一定逃不過蘇聯和東歐變質變色分裂的宿命。

筆者日前的赴京行程雖然只有短短4天，但都可以看到今天的中國，在共產黨的領導下，實現了帝國主義最怕看見、最不想看見的，就是中國已建成有先進思想信念、有高度道德文化、有眾志成城團結風尚的社會主義大國，這才是他們最害怕的中國精神核武器。可以借用中國古典名著《鏡花緣》李汝珍的理想追求描述，他夢寐以求的君子國，終於在中國共產黨領導的新中國，經過艱苦的奮鬥全實現了。

5、6萬人參與的鳥巢文藝晚會，根據天氣預測提前一天舉行，竟可做到秩序井然，令人慨嘆和敬佩。7、8萬人參與天安門廣場慶祝大會，人們依照大會指引都除下口罩高唱《國際歌》等革命老歌。試問在變種病毒橫掃幾十個國家的嚴重疫情威脅下，中國沒有防疫成功把握的話，可以做到嗎？這根本是世界奇迹。

百年華誕，沒有請客送禮鋪張浪費，只有層層表彰黨員模範，學習榜樣承先啟後，全黨為第二個百年起願。壯哉君子大國！