就在中共建黨百年華誕及香港回歸24周年的歡慶時刻，熙攘鬧市內竟然發生全港首宗刺警自戕的「孤狼恐襲」重案，初步相信事件是經由政治洗腦的「黑暴」狂徒的絕地反撲，敲響了法治警號，彰顯「黑暴」流毒的禍害，當局必須加大力度究責嚴懲，追補執法「慢三拍」形成的法治缺口，斬斷「孤狼」背後的「暴亂鏈」。

香港反對派一直挾洋自重，而外部勢力亦興風作浪，助力民粹主義、激進主義和分離主義浪潮洶湧，形成一個以奪權為目標的「黑色風暴」；為求撥亂反正，中央先後為香港制訂以《港區國安法》、完善選舉安排和愛國者治港原則為主軸的「組合拳」。

這套「組合拳」基本取得了預期效果，借助「負約束」推動「正激勵」，有效壓制亂局，反中亂港分子和組織，或是外逃或是解散，社會漸趨穩定，亦能應對國安不設防和議會濫拉布的制度性問題，更明確劃下政治「紅線」，確保「一國兩制」行穩致遠。更重要的是，終止了連中小學生也動輒上街抗爭和點評特區管治的瘋狂時代，重新導引特區管治回到理性而具建設性的正軌，成為特區發展的其中一條重要分水嶺。

然而，部分反對派愈敗退愈瘋狂，不但鼓吹支持者作「孤狼」反撲，更在7‧1回歸紀念日這特殊日子，在銅鑼灣刺警及向禮賓府投擲易燃物，引發社會紛擾，這是「攬炒」的極端版，突出了他們與民為敵的偏歪，亦透釋出政府表現的不足。

第一，立法效益雖理想，但仍有部分「黑暴」分子逍遙法外，亦有人亂港之心未死，並改用化整為零、由明轉暗的手法，或者煽動支持者，甚至自行出動，遂行「孤狼恐襲」式犯案。有關行動的隱藏性高、危害性強。根據國際經驗，這多與情報搜集和審訊裁決的阻嚇力不足有關，致使隱藏性的本土恐怖分子蠢蠢欲動，伺機尋找執法漏洞犯案。這個漏洞不堵塞，風險將難除，法例的阻嚇力亦大減。

第二，孤狼恐襲並非獨立犯案，在其背後有「黃絲」、「黃團」、「黃媒」的多人配合支援，能否抽絲剝繭揪出幕後黑手，斬斷當中的「暴力鏈」，將是打擊有關案件的關鍵。其中尤以「黃媒」的作用最大，因不少在積極鼓吹和美化「孤狼」，此平台不拆，問題難根治。

第三，追剿黑暴餘孽是一場生死搏鬥，必須除惡務盡，絕對不能手軟心慈或自製理由自綁手腳，結果是事倍功半自廢武功，讓對手轉型坐大。好明顯，政府在這方面有待努力。

第四，《港區國安法》實施一年，雖有逾百人被捕，但審結進度緩慢，面對衝擊國家或特區安全的疑犯，即使有重責，但若唱慢板，都是多餘。