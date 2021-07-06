由於中國嚴陣以待，美國在南海、台灣海峽是無技可施。若加強軍事演習，中國有俄羅斯例子可依，即使稍減對抗之勢，亦必然要把美國及附庸的軍艦驅趕。美國意圖表現其可在兩個戰場同時作戰的能力，結果在黑海、地中海，被俄羅斯迎頭痛擊。在南海、台灣海峽，它敢與中國硬碰嗎？

對付美國的霸權及其附庸的國家，針鋒相對才是恰當的方法。紙老虎必然張牙舞爪，但一被戳破，便垂頭喪氣，附庸者也就一哄而散，這在東歐已顯現出來。一是立陶宛狂妄地叫囂歐盟不應由德、法主導，言下之意是德、法不會讓歐盟變成美國附庸。立陶宛的小丑跳樑，獨自獻醜，別無觀眾。德、法主導的歐盟，未必與美國公開對抗，卻堅持獨立的立場，維護自身獨立的利益，反俄反中都不是它的外交選項，偶爾為逢合美國之意作些姿態，大原則還是不變。

二是烏克蘭的角色動搖。自白羅斯封鎖與烏克蘭的邊界，也迫使立陶宛封鎖邊界。但白羅斯還與波蘭通中歐班列，實際的作用便是打擊烏克蘭與立陶宛作為中歐班列的通道。俄國必然與白羅斯合作，暢通中歐班列。烏克蘭的反應是與中國簽署深化基建合作協議，並從美、加的反華聲明聯署中撤銷。反俄反中是依從美國，不是烏克蘭的國家利益。烏俄本是同一民族，相煎何太急？

烏克蘭的親美，一是從國家資產私有化起家的暴富，二是美國資助的極右新舊納粹組織，在烏克蘭全國只佔極少數，卻騎劫政府。當美國無力支援，國際孤立，經濟長期陷於困境，烏克蘭社會有頗大的民間力量，要求擺脫極右勢力的把持，近月的政治搖擺正反映該國政局在變。若總統真的可以在稍後訪華，締結雙邊自由貿易協議，全面歸入中國的一帶一路倡議內，立陶宛將更趨孤立，烏俄有望和解，波蘭亦會急於親華，以免中歐班列改經烏克蘭往歐洲。捷克與斯洛伐克也未必敢堅持反華立場，讓匈牙利取代其與烏克蘭通往歐洲的通道，中歐班列正改變歐亞貿易運輸模式，產生出巨大的經濟效益，在歐美無力資助中東歐之際，中歐班列的走向正可改塑該區的政治形勢。

俄羅斯用武力，中國用經濟力，美國在東歐必然大敗，敗後還有力攻擊中國嗎？