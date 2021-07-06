香港反修例暴亂爆發之初，反對派政客、媒體和西方輿論就一個勁兒宣稱，「這場運動是人民自發的」，沒有組織、沒有大台、沒有策劃、沒有幕後人。如此宣傳是為了美化暴亂的「正當性」、「人民性」，煽動更多的人參與暴亂。順應這個「邏輯」，自然也會把「孤狼式恐襲」看成是個人舉動，是「無組織罪犯」，看成是單純的刑事罪行。

然而，事情往往不會這麼簡單。警方國安處開始接手銅鑼灣刺警案的調查，因為警方發現該案兇徒家中滿屋「黑暴文宣」，懷疑他受到煽動性資訊和言論「刺激」而行兇。為此，警方需要調查兇徒是否有同黨，是否有幕後支持者或操控人，是否屬有組織活動，故此案的調查方向已轉向「組織行為」而非簡單的個人行兇。與此同時，警方國安處還抓捕了3人，他們涉嫌在網上鼓吹支持「孤狼殺警」，煽動他人繼續「殺警」。

大家還記得，反修例暴亂呈現出大量打砸搶燒恐怖暴力活動，暴徒針對警察、反對黑暴人士、無辜市民瘋狂襲擊和施暴。這些暴徒和暴亂參加者都是有群組、有網絡、有大台、有組織的，非如此，暴亂不可能這麼持續性、大規模地進行，不可能那麼部署周密、那麼有組織性和紀律性。

現在暴亂已平息，一些枱面上的亂港人物、黑暴分子也被抓，但組織暴亂的黑手、指揮者並未揪出，組織並未搗毀，且更隱密地轉入地下，深度潛伏和偽裝。他們伺機而動，展開恐怖活動和「城市游擊戰」。這種情況下，一些表面看似「孤狼」的行動並非真「孤」，完全有可能是組織策劃，也即香港地下正潛伏着一群有組織的惡狼！

由此可知，香港平息黑暴，實現長治久安，保護人民生命財產安全，維持社會穩定，還真是任重道遠，還有大量的除惡務盡、斬草除根的工作要做。威脅香港的，既有動口動筆者，也有手握各式兇器者！