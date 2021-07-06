過去常說虎毒不食子，父母再怎麼不好，也不會做傷害孩子的事。如今世風日下，這種說法似乎已站不住腳，特別是在香港這種既畸形又反智的社會，傷害孩子的父母比比皆是。孤狼襲警事件發生後，網上充斥美化兇徒的言論，有家長更帶同子女到事發現場為其獻花，簡直匪夷所思。家長自己壞腦也就算了，為何要禍害下一代？難道希望下一代也變成恐怖分子？

反修例黑暴對香港造成的最大破壞不是經濟民生受損，也不是法治根基被毀，而是人心敗壞道德淪喪。在黃媒毒網長期荼毒洗腦之下，不少黃絲只問立場，不問是非，以醜為美，以惡為善，從美化暴力墮落到美化恐襲，這樣的社會不僅令人心寒，簡直令人恐懼。

警隊一哥蕭澤頤說得對，這不是政見問題，而是人性問題。人類之所以異於禽獸，在於人類有思想、有感情、有良知，懂得分辨是非對錯、美醜善惡，一旦失去這些東西，就意味着失去人性，失去做人的資格，與禽獸沒有甚麼分別。看看那些為兇徒歌功頌德的黃絲，哪裏還有人性可言？

有人質問警方，為死者獻花是否犯法？一般的獻花當然不犯法，但向恐怖分子獻花絕對有問題。包括那些在網上美化兇徒、鼓吹暴力、煽動襲警的黃絲，若是在歐美國家，勢必被視為恐怖分子，早就被投進監獄了。有人以為躲在電腦後面發表煽動言論，神不知鬼不覺，其實人在做，天在看，網絡並非法外之地，現實中涉及的犯罪行為同樣適用於網上，任何煽動危害國家安全及鼓吹暴力的言行，都有可能觸犯《港區國安法》，都要承擔法律責任。不是不報，時候未到；時候一到，一切都報。子姑待之！