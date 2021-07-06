近年內地網絡上有叫香港人做「港燦」，這侮辱性稱號，大家當然反感，更不希望是真相吧！然而空穴來風必有因，在上世紀80、90年代，內地有誰敢取笑香港人？可惜這些年卻一再成為話柄。

香港為甚麼倒退？就是因為人民內部鬥爭，政治爭拗無日無之，內耗不斷，令發展裹足不前。最近電子消費券成為全城熱話，市民紛紛打聽如何利用電子支付平台收取款項，有不少人是首次接觸電子支付，大開眼界，但其實這方面發展已經多年，只是一直不為大眾採用，當中有很多原因，包括政府推廣沒有一套完善計劃，其實首先應從商戶方面做起，因為只要廣為採用電子支付，市民其實樂於使用。利用現金找贖，有一定散播病毒風險，大家可以觀察到，現在很多紅色小巴或部分小型商舖都開始使用電子支付，這些就是符合現代社會發展。

說香港大落後於內地，並不是誇大其詞，而是看見內地人付款基本上大部分時候不用現金，無論坐車甚至去街市買菜，都是用手機掃一掃，完成交易，簡單快捷，香港為何做不到呢？

最主要是過往特區政府缺乏遠見，頭痛醫頭，腳痛醫腳，官員不求有功、但求無過的心態，高薪厚祿但離地非常。

有研究指出，香港到2024年將會成為無現金城市，其實已經算遲。在內地，如果你使用現鈔去消費，一看便知非本地人。香港要融入一國，但連大灣區也格格不入，大家去看深圳、廣州等地，老幼閉眼都識用手機結帳，真是易過食生菜。今次港府毅然決定派電子消費券，而非發現金，令市民開始有誘因使用電子支付，這只是起步，希望將來可以持續發展。