香港部分傳媒記者，如果不是水平低，就是立場差。採訪新聞時，拿捏不到問題的重心，還給人扭曲事實的感覺。若讓歪風繼續吹，不予以及時糾正，新聞就會變成醜聞，人神共憤，達至沸騰！

7月1日的「孤狼式恐襲」後，網上出現了不少煽動和支持鼓吹恐怖和暴力主義的言論，警方日前及時執法，拘捕3人，目前調查仍在進行。但令人大跌眼鏡的是，有水平不高或不負責任的記者竟然試圖將「撥亂反正之事」與「恐怖主義」混為一談，追問警方有關筆者在2017年9月在聲討港獨分子的集會上，引用「殺無赦」一詞是否涉嫌煽動暴力！

如果該記者有做點功課的話，她一定不會忽略筆者過去幾年的澄清，無論是香港警方又或者英國律師管理局也認為無事，事件已真相大白，為何還把該事情與7‧1恐襲後網上煽動言論混為一談呢！如果那不是刻意抹黑、混淆視聽，就是專業水平低到無可再低了。

而日前被捕的3人，是涉嫌在社交平台上發布煽惑他人襲擊、殺害警員及向警察建築物縱火的訊息，這樣的行為不是煽動暴力和恐怖主義是甚麼？將其與「反港獨、反偽學、反冷血運動」混為一談是絕對顛倒是非，好歹不分！反而，筆者認為警方高效打擊罪行的專業水平是值得各傳媒記者學習的。

筆者相信，那個發動恐襲的「孤狼」，其思想恰恰是受到2019年黑暴風波以及毒媒言論所荼毒，不能自拔，走上了不歸路。如今《港區維護國家安全法》當前，還有個別傳媒和網民罔顧法紀，刻意表揚和鼓勵散播煽惑性言論，如不立刻予以煞停，我們又怎能向社會交代？

根據《港區維護國家安全法》第8、9、10條，特區政府需要管理好學校、社會團體、媒體及網絡，並通過這些渠道增進國家安全。筆者認為，如果傳媒和記者還以立場行先，斷章取義，罔顧公眾利益和國家安全的話，我們有必要考慮設置記者登記制度，以及進行專業考核，重新檢視傳媒記者的水平。

若傳媒和記者認為自己是擁有第四公權去捍衞社會公義，那麼他們立場最好中肯一點，報道最好專業一點！否則，莫說第四公權，他們甚麼權也沒有。