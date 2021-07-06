7‧1孤狼恐襲案發生後，保安局局長鄧炳強痛批在網上煽暴的幕後推手「滿手鮮血」，揚言必會將這些人悉數揪出送進監獄。話口未完，警方即有所行動，拘捕兩男一女，涉在刺警案發生後於網上發布煽暴貼文。

治亂世，用重典，幕後推手肯定不止這兩個，警方固然要悉數揪出，但並不僅止於此，更要以國安法的罪名起訴，而且要速審速判、重判，才能收殺一儆百之效。否則罪名和刑罰不痛不癢，沒有阻嚇性之餘甚至起變相鼓勵的效果，警方努力執法便會變成徒勞。

黑暴之所以禁而不止，警察拉人、司法放人絕對是主因。別說警方拘捕過萬人，律政司只起訴二千餘人，根本不成比例；就說上到法庭，不是輕判就是放生，政府甚至要向暴徒賠訟費，對反中亂港者不止起鼓勵作用，而是有獎，在這樣的情況下，試問特區如何撥亂反正？

要不是中央出手推出《港區國安法》，直取漢奸黎等人的要害，敢肯定直到今天香港仍亂如麻。問題是，國安法自去年中生效至今，沒有一單案件完成審理，遑論判刑，中間甚至發生讓漢奸黎保釋的大亂子，足見司法亂象始終是國家安全的隱患。必須做到有法必依，執法必嚴，才能收到治亂效果。例如本港某知名飲品公司無端發出同情「孤狼」員工的通告，即使迅速跪低割席也無濟於事，一樣遭內地商家及顧客抵制。樣辦放在眼前，你道還有沒有其他商家敢造次？

由是觀之，嚴刑峻法和法律懲罰必不可少，而司法改革更是刻不容緩。惟司法界對此十分反彈，明頂暗抗不在話下，要徹底落實改革，必須先要換人，並由換掉律政司司長鄭若驊開始。