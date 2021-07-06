戰國時期嘅法家思想集大成者韓非子說過：「國無常強，無常弱。奉法者強則國強，奉法者弱則國弱。」香港人嘅守法精神，絕大部分不差，可是在毒果報這麼多年反中亂港嘅渲染下，也令唔少人尤其是年輕人受其荼毒，漸漸走上毫無理智嘅反中亂港意識，2019年嘅烈火暴行已全面呈現出來。

時至今日，反中亂港分子仍然死心不息，《港區國安法》實施已一年，竟然發生中年孤狼喺7‧1當日刺警後自戕死亡，事件引起社會廣泛討論，港府高官連日來譴責美化暴力不可長，要求嚴防恐怖主義在港滋生。近日有市民到事發地點悼念行兇者，政務司司長李家超指有關做法「意識非常之壞，等於係話畀人聽『你要繼續去做呢啲恐怖活動襲擊』」，並聲言如涉煽動等違法行為，有可能違反國安大法！佢呼籲社會共同防範恐襲，因為下次受害人或再非警察而係其他市民。

警務處處長蕭澤頤亦表示，自從事件發生後，網上不少人鼓動他人襲警、殺警，又指有人把兇徒英雄化，強調做法有違道德倫理、人性。老朽對政府高層嘅言論大致認同，然而，正如有論者指出，與其話啲市民愚蠢，容易被人煽動，倒不如話《港區國安法》依然未能發揮震懾作用，試吓拉幾個尋釁滋事分子返去大陸公審，你估仲有冇咁多人依然好似墮入感情漩渦，執迷不悟稱孤狼恐襲者係「英雄」吖？

韓非子特別強調執行法度嘅人軟弱，國家就會貧弱。黑暴期間，有些黃官對暴行輕輕略過，甚至作出極壞嘅偏頗判詞，例如把擲燃燒彈嘅年輕人形容為「優秀嘅細路」，其釋出嘅訊息確實迷惑人心！治亂世，要民奉法豈能不用重典！