國家主席習近平在天安門城樓向全中國、向全世界發表的中共世紀宣言，字字千鈞，句句鏗鏘。

「初心易得，始終難守」，是具有戰略歷史遠見的自警和戒懼負責精神。由美國前國務卿杜勒斯到前防長拉姆斯菲爾德，不都是寄望中國被和平演變，走不出世界上第一個社會主義國家蘇聯只有74年壽命便蛻化變質解體的宿命怪圈嗎？

今天特別行政區的香港被美、英「新八國聯軍」策動組織反中亂港勢力攪得周天寒徹，妄圖倒灌內地各種顛覆分化圖謀，不就是印證了帝國主義亡我之心不死嗎？12年前以議員身份赴京參加建國60周年慶典，感受到改革開放成果的同時，卻很擔憂黨中央如何解決接班人的問題？如何防止社會主義制度在改革開放下變質、重複蘇聯的失敗？今次以在野之身應邀參加中共華誕盛典，聯繫習主席上任後從嚴治黨，以及世紀宣言的發聾振聵，終於放下了心頭大石，當在天安門廣場大屏幕上看到黑白髮交錯的胡錦濤出席大典的鏡頭時，內心由衷湧現對這位中共伯樂感激之情。上一代領導人為中共揀選和培養了一大批信得過的黨國領導人。廣場上空迴盪着響亮的《國際歌》和《沒有共產黨就沒有新中國》等革命傳統老歌，寓意不忘本、不忘走過的路，這洪亮激情的大合唱，不就是「不忘初心」最好的決心表示嗎？

「江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心」，一個最不為人留意的細節便是7、8萬人的大集會，人人有椅子坐，體現以人為本精神，更不用說百年黨慶表彰的先進模範都是選自基層第一線、默默奉獻的優秀黨員了，先進的中共執政是中國人民的選擇和希望！