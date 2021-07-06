上周銅鑼灣發生7‧1刺警案，兇徒襲警後自殺身亡，有攬炒派的人其後持續於社交媒體美化甚或煽動暴力。有人在「連登」發貼「梁烈士已經完成咗佢嘅任務啦，輪到我哋去做任務」，煽動公眾去報哨、貼文宣，甚或殺警。有家長沒有保護自己的子女，更向孩子灌輸錯誤價值觀，帶同子女到案發現場「悼念」，鼓勵子女參與危險的恐怖活動，情況令人震驚。

警方國家安全處接手調查7月1日晚警員受「孤狼式襲擊」案件，追查兇手是否有同黨；同時，政務司司長李家超亦稱會盡快立法規管假資訊及假新聞，正在做法律研究，會參考普通法國家的做法，移除或刑事化假訊息。

筆者留意到在案發後網上瘋傳不少圖文並茂的煽動性文宣，以「義士」、「烈士」形容冷血的兇徒，挑動仇恨，情況令人憂慮。而網上有人鼓吹支持涉嫌企圖謀殺警員兇手，包括所謂悼念、獻花，有關行為無疑繼續鼓吹恐怖主義，威脅香港的安全和秩序。

任何人鼓吹或煽動恐怖活動，已可能觸犯《港區國安法》恐怖活動罪，是極嚴重罪行。同時，根據《刑事訴訟程序條例》（第221章）第89條，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人干犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪；而根據普通法，煽動他人干犯任何實質罪行亦屬犯法。

孤狼式恐襲，與網上充斥虛假、鼓吹仇恨和合理化暴力的訊息有關，更直接影響到國家安全。虛假資訊影響人的思考與行為，導致作出錯誤決策，更讓社會陷入信任危機，導致本港民意兩極化與社會撕裂。環球形勢方面，一些國家已立法打擊虛假及危害公共安全的訊息：美國於2016年實行《反外國宣傳與造謠法案》；德國於2017年訂立《社交網絡強制法》；法國於2018年制訂《反資訊操縱法》；白羅斯2018年修訂傳媒法；新加坡2019年訂立《防止網絡假資訊和網絡操縱法》，專門處理網上虛假資訊等。在現今社會形態下，政府有迫切需要參考海外做法，立法打擊虛假資訊，並明確制訂法例規則標準，讓傳媒及市民知道底線，執法人員也有法可依，針對性堵塞。

打擊恐怖主義需要社會全民共同努力和警惕。面對環球形勢和本土恐怖主義帶來的威脅，港府需繼續時刻戒備，依法嚴厲打擊相關個案、加強反恐準備及應對能力、情報搜集、培訓、演習、針對重要基礎設施加強保護，亦要完善法律框架和加強反恐公眾教育與宣傳，務求把風險減到最低。今日立法會保安事務委員會將討論「加強防範及應對恐怖主義活動」，筆者會追問政府打擊虛假及煽動仇恨資訊的立法進度，及要求加強應對孤狼式恐襲的措施。