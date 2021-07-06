功夫茶：打工去錯壹仔　靠現金券接濟

俗語有云：今日唔努力開工，明日就要頻撲搵工；又成日聽見老叔父告誡，唔想衰，埋大堆！之不過，世上無絕對，埋着爛撻撻、唔負責嘅壹淫媒，就只能怪自己搭錯賊船，落得三餐不繼。

呢，壹淫媒不久前宣布，董事會決定由7月1日起，集團將停止運作，後來又縮沙否認。但根據勞工法例，人力資源部將跟進相關員工嘅補償事宜。之但係補到依家連條毛都未見！漢奸黎嘅「壹盤生意」，正一生前累街坊，死後累員工！壹淫媒毒果報上月停刊後，引致大批員工離職，據悉相關員工至今仍未獲發6月份嘅薪金，認真慘情。

之前有啲毒果報嘅員工如打了雞血，亢奮到又話毒果員工「不畏強權、追求理想自由」，咪笑死人冇命賠吖！實情係樹倒猢猻散，牆倒眾人推，自漢奸黎被捕後，毒果內部已掀起離職潮，有員工因擔心法律後果，紛紛跳船，幾個涉觸犯國安大法嘅董事，同一眾小黃人「叫人衝自己鬆」嘅嘴臉如出一轍！叫「堅哥」嘅壹仔董事會主席變潛水龜，衰過做契弟；叫「沙膽虹」嘅社長不再「困乏我多情」，而係要割席自宮！

現實殘酷，生活從來不易。開講都有話，天下有兩苦：黃連苦，無錢更苦！「一日一毒果，就咁害死我」，出唔到糧，唔通唔使食飯？吸風飲露練仙乎？據悉，有新聞組織尋日為壹淫媒員工提供現金券作解決日常生活急需之用，尋日一早大約有30人喺組織門外排隊。有排隊嘅壹淫媒前員工向本報記者表示，需展示壹淫媒員工證或相關證明為壹淫媒員工嘅身份證明文件，以領取總值5舊水、分5張派嘅購物現金券。

講真，5舊水又食得幾餐吖？政府嗰5,000蚊電子消費券，最快要8月份先到手，等得嚟餓死都未到天光，睇嚟「不畏強權、追求理想自由」卻敵不過三餐不繼，唯有怪自己，埋大堆卻埋着輸到冚家產業連根拔嘅壹淫媒吖！

壹淫媒作為上市公司，言而無信，一時話執笠停止運作，一時又死唔斷氣殭屍復活，香港又至少800員工未知可否收回薪金及遣散費。明明山窮水盡冇銀用，又作乜春「人事調動」呢？死豬不怕開水燙，壹淫媒根本無視《僱傭條例》，即係僱主必須喺僱傭合約終止後嘅7日內支付工資及解僱補償。睇怕最後都係要勞工處協助員工向破產欠薪保障基金提出特惠款項嘅申請，咪又係納稅人埋單！

之但係，破欠申請需時，壹淫媒有些員工恐怕要去食物銀行拎住幾罐午餐肉頂住先！漢奸黎壹淫媒嘅「壹盤生意」走向「壹條死路」，完全係自作孽不可活，人哋就「一絲一粒，我之名節」，佢就「一日一毒果，我之作孽」！人無善志，雖勇必瓜！信焉！