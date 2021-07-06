神州觀察：藥企性賄副院長　醫療腐敗太坑人

位於湖南長沙市、在內地醫療界享負盛名的中南大學湘雅醫院，近日爆出腐敗醜聞，內媒指該院一名副院長涉嫌貪污受賄並曾接受某藥企「性賄賂」，期間更疑用春藥過猛，導致女陪侍心臟驟停休克在床，幸被搶救過來。惟該名副院長最終只被院方行政免職及處以黨內嚴重警告，不免叫人眼鏡大跌；報道又引述知情人士指，此人曾花數百萬元欲將性賄一事壓下，而該筆「公關費用」則由涉事藥企埋單。

可以見到，內地醫療領域腐敗問題十分嚴重，從過往披露的相關案件不難發現，醫院與藥企的腐敗利益鏈可謂剪不斷理還亂，一些醫院甚至被揭從一把手到各科室主任、普通醫師乃至統計員、會計，都會在藥品、醫療器械及耗材的引進和使用等過程中收受回扣。以致不光是民營醫院，許多公立醫院亦實行公司化運作，院長、主任都變成某總、某老闆，醫院形同生意場，病患也就成了流水線上的產品，再無救死扶傷的人道主義、公益性可言。

在這樣的大環境下，各路藥企、醫療器械商、經銷人員為了讓醫院採用自家產品，勢必使盡渾身解數進行公關，分成、給回扣早已是慣例，一些行賄行為更屬公開化，尤其近年不乏醫院醫生勇揭行業黑幕，不失為有力的佐證。當然，除了給錢給回扣，像上述藥企採用的性賄賂手段，亦是彼此達成生意合作的有效途徑之一，想必此舉在諸多醫院領導與藥企之間沒少實行過，分別只在有否被發現。

羊毛出在羊身上，藥企、藥商捨得花這麼多「公關費」，肯定知道可以連本帶利賺回來，那便是從所有病患的頭上榨取；而要達致這一點，又怎少得各家醫院的鼎力相助？正如當局近年頻頻曝光的過度醫療亂象，除因醫院自身瘋狂追求經濟效益所致，他們平時收受了藥品、醫療器械商那麼多好處，當然得拚命幫對方推銷產品，昧着良心鼓動病人多做無用的檢查治療，甚至讓心血管病人背上超過3個心臟支架，害得老百姓總是喊看病貴、看病難，一病回到解放前。

此舉亦導致了醫患關係愈趨緊張的局面，近年屢屢上演病患家屬大鬧醫院，甚至惡性傷醫、殺醫、自製炸彈恐襲醫院的轟動事件，不是沒有原因。背後更凸顯當局強行將醫院推向市場、形同逼良為娼的嚴重負面效應，既然把醫院當生意做，就只會一切向錢看，有醫院貼上「生意興隆，財源廣進」的對聯，亦有醫院為手術量破千台而歡天喜地，都不令人意外；甚至有醫院院長勾結詐騙組織賣假藥，醫生向兒童推薦假奶粉，如此缺德敗行，實在太坑人。