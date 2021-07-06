正論：建築廢料任倒　回收政策徒勞

上有政策，下有對策。實施16年的建築廢物處置收費計劃一再出現漏洞，有回收場泥頭車載有建築廢料，竟然可以直入堆填區免費通道，除了把關不嚴，亦懷疑有人收受利益徇私！

環保署於2005年實施建築廢物處置收費計劃，為推動建築廢物生產者減少製造廢物，規定生產者在堆填區內傾倒建築廢物前，需預先開立帳戶並按比例繳費，由每公噸71元至200元不等。自收費計劃實施，送往堆填區的建築廢物大幅減少近60%，但並不代表問題減輕，反而是非法處置變得猖獗，不少建築公司、承辦商及裝修工人將建築廢料隨處丟在偏僻地方，例如斜坡及村路盡頭，或在表面鋪上泥土掩飾，以堆填的方式清理，除污染環境外，更會出現山泥傾瀉的危機。去年本報更踢爆有夾斗貨車司機將家居垃圾鋪在建築廢料斗車上，再駛進堆填區，藉此逃避收費，環保署職員竟然視若無睹。

環保署職員慣性「隻眼開隻眼閉」，本報連日直擊，載有建築廢料的泥頭車直入堆填區免費通道，未受阻撓。該回收場位於粉嶺，較政府收費價便宜兩成的價錢，吸引個體戶運送建築廢料前來回收，估計每月賺取數以百萬元計。而該場每日約有30轉車建築廢料倒往堆填區，按正常收費，一天需付4.2萬元，一個月應付逾120萬元。然而懷疑有人收買堆填區職員，當該場的車隊駛到時，職員不去檢查有關車輛，放行車隊駛進不收費通道，便可省卻巨額棄置費。

環保署承認，過去一年受疫情影響，減少了抽查堆填區進場車輛，而過去3年僅檢控兩名堆填區使用者，相信實際違法當遠超此數。更驚人的是，原來相關回收場沒有在該署開立處置建築廢物繳費帳戶，一直以來都是倒「霸王廢料」，政府庫房每月被變相「打劫」逾120萬元。一間回收場可以這樣猖狂，其他人都會有樣學樣，事件恐怕只是冰山一角，是串謀集體詐騙庫房。

環保署打着如意算盤，人家也是會盤算，加上3年僅檢控兩次，被罰的機會既然這樣低，小小的罰款便當作經營成本。要解決非法棄置問題，還要加強執法和監察，提高檢控數字和效率，並要加強罰則，以達致阻嚇作用。日防夜防，家賊難防，環保署應該徹查事件，向公眾交代，有需要轉介執法部門跟進，絕不能姑息養奸，令建築廢物處置收費計劃名存實亡。

政府徵收建築廢物處置費，以為可以減輕堆填區負擔，又增加收入，一舉兩得，可是卻是自欺欺人，除了因為把關漏洞處處，也是因為法例存在灰色地帶，工商及家居垃圾可以免費，而建築廢料或工商垃圾界線含糊，如一塊卡板可被視為建築廢料或工商垃圾，令欲逃避收費的人士有機可乘，泥頭當家居垃圾送往堆填區。為了堵塞目前漏洞，必須劃一廢物處置費，早日實行家居垃圾徵費，據聞最快2023年才實施徵費，中間這幾年空窗期，又是叫市民忍受垃圾圍城！