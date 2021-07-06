世界視線：俄羅斯堅定去美　對中印各取所需

俄羅斯總統普京最近有不少引人矚目的動作，繼早前挑機英、美，近日更簽署了新版《國家安全戰略》（《戰略》），對該國未來幾年的國際大政一錘定音。這份文件中國須好好琢磨，因為俄羅斯最少有兩大政策與中國息息相關，一是要與中國及印度發展戰略合作；二是提出經濟安全策略，明言會減少對美元的依賴，俄羅斯財政部更會將主權財富基金的美元份額降至零。

根據《戰略》披露，俄羅斯會與中、印發展戰略合作關係。對中國，俄羅斯要發展全面的夥伴關係和戰略合作；對印度，俄國形容要發展特殊的戰略夥伴關係。俄國認為，這樣的三邊關係可確保亞太地區安全穩定。

《戰略》的用詞十分巧妙，說穿了就是既要與中國成為全面夥伴，又要與印度維持特殊的戰略夥伴關係。普京擺明了會在中印之間玩搖搖板，與中國的全方位合作，都要相互支援。在共同利益之下，俄羅斯當然要妥善處理對華關係。印度呢？該國是俄羅斯的軍售大戶，印俄在多個方面都有頗深的依存關係，故俄國明言要與印度保持特殊的戰略夥伴關係，更有意借與中印的關係，在亞太拓展其重要性，例如中印關係趨緊張，俄羅斯欲在雙方談判甚至亞太和平利益上，擔當更重要的協調角色。

經濟政策方面，俄羅斯幾年前已推行去美元化，今次進一步披露會將其主權財富基金的美元份額降至零。這個表態，其實是表面影響大於實際影響，因為俄羅斯經濟實力不強，該國近年也不斷強調要去美元化，並開始大購黃金，改變其儲備的佔比與份額。不過今次進一步去美元化，顯示俄國在經濟層面去美化的決心更強，加上俄羅斯與歐洲關係不佳，該國會改用歐元的機會不大，於是俄羅斯將成為人民幣國際化、邁向國際交易重要貨幣的一大市場。

世間事切忌一本通書睇到老，俄羅斯每隔6年更新一次《國家安全戰略》，不時修改「通書」，讓國際夥伴亦能及早掌握未來之變。