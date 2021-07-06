產評：華棒打違規科企　與美脫鈎無後門

美國正積極推動中美科技脫鈎，封殺高端半導體供華，又擴大中國企業「黑名單」，無所不用其極阻中國崛起。可中國盡展體制優勢，新經濟產業蓬勃格局絲毫不變，相關企業如雨後春筍，成熟到具備資格赴美上市，成就當地新股市場興旺。然而，打從去年11月螞蟻集團上市被煞停後，中國官方表明心志，不惜一切着手整頓產業歪風，近日就向涉嫌違規而赴美上市的科企施以應用程式（App）下架令，此舉除貫徹國策外，更要讓美國知道，別奢望一邊喊打中企，一邊找中國着數，也意味中國正全方位準備應對脫鈎，打好這場無硝煙的爭霸戰！

事緣剛在美國上市數日的內地網上叫車平台滴滴出行，上周五已被內地部門啟動網絡安全審查，並要求其於審查期間禁止註冊新用戶，詎料周日又被指涉「嚴重違法違規收集使用個人訊息」，被勒令其App須下架。市場也謠言四起，有傳該公司或涉及經營數據外洩，又有指董事會成員有涉美軍背景人士，總之令事態變得政治化和複雜化。看來這家公司走不出被重罰和徹底整改之路，股價急挫在所難免。

據悉除滴滴外，另有3家App平台遭展開網絡安全審查，各自所屬的兩家中企同樣已赴美上市，即與滴滴的背景類似。顯然，內地在關注赴美上市的中企涉及地緣政治風險，正着手杜絕相關問題。究其原因，就是中美脫鈎無回頭，美國總統拜登自上任以來，毫無停止針對中企和中國科技業，可企業往往只以商業考慮出發，不少新經濟企業依舊熱衷赴美掛牌，意圖享受美股的泡沫估值，增加國際知名度，有利日後擴大業務，卻忽略了政治風險代價不菲！

事實上，自前朝特朗普時代，美國政府已下令限制美國人投資中企，且動輒質疑中企的財務報告真實性。然而，美國金融界為着做生意，並沒有附和政府，反而為這些高增長的中企大開上市方便門，以賺盡數以億元計的佣金收入，盡現貪婪本性，哪管美股超級泡沫瀕爆，反正最終背上股災黑鍋的是上市企業。

其實，中企主營業務在內地，必得守國法；而赴美上市，也得符合當地上市要求，尤其隨時會被強迫披露敏感營運數據。在中美矛盾白熱化下，這些在美掛牌的中企實在難有安寧，近日監管風暴席捲相關企業，在在證明內地的打壓絕非門面工夫，相信日後更多中企會考慮改道香港集資。

誠然，自去年11月起，內地當局針對科技巨企的反壟斷調查並未停止過，且愈益凸顯國家安全是重中之重，凌駕於一切金錢利益，尤其當下劍拔弩張，任何機密也絕不能被外人得知，此番行動讓各企業明白，一旦堅決與美脫鈎，就絕無後門！既然可以預計美國的經濟及貨幣政策最終將以「攬炒式」大冧市收割全球，中國也要先發制人作好準備，落實牢固的「防火牆」。