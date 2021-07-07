產評：美瘋狂派對倒數　華不陪癲力打泡

美國總統拜登上任已近半年，對於估值高企得危如累卵的美股視若無睹，面對通脹持續升溫，財金官員竟統一口徑強調是短暫現象，說實話，就是要讓銀彈繼續飛，脅迫全球繼續參與這個「瘋狂放水派對」。不過，中國選擇不奉陪到底，正積極去槓桿，不論房地產、科技、大宗商品、虛擬貨幣，甚至生物醫藥等，皆在整改消泡，務求在美國「落閘放狗」上演全球攬炒時，中國能頑抗波動，繼去年的防疫勝仗後，再次向世界說明，中國能為全球資金提供可靠出路，不讓美國奸計得逞！

全球央行海量放水，資金氾濫，房地產泡沫白熱化已是不爭的事實。去年以來內地抓緊內房調控，為房企定出「三條紅線」，促房企減債化解風險，強調「房住不炒」。與此同時，面對企業債務爆燈，當局亦一改過去必為國企包底的做法，寧願讓債務問題爛透的企業債務違約，以市場化手段來根治問題。

打從去年11月叫停螞蟻集團中港兩地上市計劃以來，中國已開始針對科技泡沫進行去槓桿，阿里巴巴被判罰巨款兼須整改業務，成為先例，其他幾家巨企正等候發落。至近期在美上市的數家中企遭網絡安全審查，應用程式新註冊用戶被叫停，個別更已下架。這些中企主營業務在內地，面對加強監管是無法躲避，相信最終必須以判罰和徹底整改解決。

更甚的是，最新有內地藥監局提高抗腫瘤藥門檻，一眾生物科技及相關醫藥股即時中箭，昨日股價應聲急挫。連同6月全面打擊虛擬貨幣交易和「挖礦」，又嚴打大宗商品炒風，至今被普遍認定存在泡沫的房地產、虛擬貨幣、科技、生化醫藥與大宗商品5大領域，都已啟動去槓桿措施。

面對經濟增長放緩壓力日增，內地仍堅持全方位去槓桿，正好反映從未低估美國的金融威脅，為防捲入漩渦，只得放輕短期經濟利益。若此刻中國跟隨美國放大水，只會正中下懷，令企業債務和資產泡沫惡化，最終只要美國一聲令下「收網」，中國必遭重創。可以預期去槓桿是開端，接下來是加快數碼貨幣發展，實現無現金社會，中國始有望擺脫美元霸權的掣肘，鞏固國際地位，在自己選擇的道路上昂首闊步走下去！兩陣交鋒，散戶別再奢望股市狂牛，反而應做好突如其來的風險管理。