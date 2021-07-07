神州觀察：綠潮成災難治理　經濟發展代價大

山東青島近海海域的滸苔綠潮災害被指已存在14年，當地政府需年年花費大量人力財力物力進行防治清理，惟總難奏效，今年6月底以來，該處更出現歷來最嚴重的一次綠潮災害，被民眾形容是「大海秒變草原」，堪稱誇張。究其原因，卻是因鄰省江蘇沿海早年迅速擴大紫菜養殖規模，及江蘇、山東兩省的工農業污水排放令水體富營養化所致，事件亦再度說明，在追求經濟發展過程中若不注重環保等問題，勢需不斷為此付出各種代價。

作為2008年北京奧運的海上項目舉辦地，青島市當年就曾勞師動眾開展滸苔清理防治工作，2018年青島承辦上合組織峰會，所用場地正是由當年的項目中心改造而來，於是又對滸苔進行了一次嚴防死守；但正如有輿論指出，畢竟這樣的國際盛會不是年年有，故在平時，各方並不會投入相當的精力進行治理，以致情況持續10多年未消。而對江蘇來說，亦知沿海養殖紫菜會造成綠藻氾濫，但誰又能讓其捨棄利益停止養殖？

再就是環境污染治理方面，各地違規排放亂象一直是禁而不止，而沿海、沿江、沿河的化工企業、礦廠、藥廠、水產和畜禽養殖場、垃圾填埋場、農家樂、低端製造的密集分布，更淪為一個個不竭的污染源。這種情況在內地改革開放初期尤為突出，各地都在搞經濟大開發，向大自然要發展，結果解放了生產力，提升了GDP，卻也帶來了觸目驚心的水土、生態破壞，以及加劇了水旱災害、物種失衡等危機；教訓十分慘重，經驗也累積了那麼多，卻總有人一再如故，徒嘆奈何。

就像另一個生態污染危機藍藻災害，從江蘇太湖到浙江的富春江、千島湖再到雲南大理的洱海，都曾為各地帶來長期困擾，久治無功的背後，凸顯的仍是經濟發展與環境保護之間的尖銳衝突。不少地方還曾振振有詞地喊出先破壞、後建設的口號。事實證明，他們最終只是有破壞、無建設，只顧攫取經濟利益，留給子孫後代的惟有殘山剩水、千瘡百孔。

在這當中，有些是受「唯GDP論英雄」的大背景影響，亦有屬政府部門官員幹部急功近利或自身無能、短視所致，或是收受了企業的好處，淪為對方保護傘，每每無心環保，對各種違規生產視而不見。此外，有些企業天生唯利是圖，一向無視法規責任，以致想污染就污染，想破壞就破壞，歸根結柢，還是因違規成本太低，處罰力度太弱；破壞完了總需治理，費用之巨不難想像，既知如此，能否別再重蹈覆轍？