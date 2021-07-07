功夫茶：劏房租管姍姍來　基層等到頸都長

起大屋，靠表叔；劏房租管，靠政府督促。本港住屋嚴重短缺，重中之重嘅「房事」問題，多年來未解決！阿哥，至今仍然有逾20萬基層屈居於環境惡劣嘅劏房，有些更是廚廁合一，極不衞生，尤其喺疫情持續下；當然，夏天蒞臨，屈喺豆丁空間，天氣燠熱悶焗，有些基層為慳電，唔捨得開冷氣，只好開風扇，可想而知幾咁痛苦無奈！

嗱，針對劏房租管嘅研究報告今年3月提出多項建議，運房局局長陳帆尋日公布，劏房租管相關條例將於本周五，即9號刊憲，本月中首讀及二讀辯論，最快年底或明年初實施。講真，呢壇嘢都拖咗好耐咯，基層等到頸長望到眼出血，終於有啲眉目，遲到好過冇到啦！

今趟運房局計劃落實劏房租管措施，要言之，建議劃一規管租賃嘅租期為2年，租期內不得上調租金；租客有權續租一次，續租時加租上限為15%，即「2+2」嘅優先續租權；租客繳付嘅水電費總和，不得超過帳單總額，業主向租客收取相關費用時，必須向租客提供繳費單副本及帳目。

呢，一項調查揭露劏房戶水電費甚高，每度電被收取達2.3蚊，比中電嘅平均電價高出約0.8倍，阿哥，有乜辦法唔係「愈窮愈見鬼」吖？今次規管，杜絕水電費濫收，都算係德政！

咁講啦，有關規管表面上保障住客多啲，譬如租客有權續租一次，業主加租不可多過15%，而租客完成一年租期後，可給予業主一個月通知後便斷租。之但係，關注團體要求港府設立「起始租金」卻始終冇影，即係業主一開始飛擒大咬，基層都要硬食，議員擔心租管淪為冇牙老虎，唔係杞人憂天㗎！

開講都有話，上屋搬下屋，唔見一籮穀。有調查指出，劏房戶為改善居住環境，普遍出現愈搬愈差、愈住愈貴嘅情況。當局聲稱難以訂立起始租金，美其名曰唔想引起業主與租客糾紛，其實係不為也，非不能也，點講都係官員堅離地、想當然。事實上，設立起始租金，對劏房戶點都有多啲保障，起碼唔使畀業主「吊高嚟租」，令生活本已捉襟見肘嘅基層更添負擔。

講來講去，功夫茶始終覺得要「房事暢通，生活輕鬆」，都係要政府覓地建多啲公屋，至可以大庇香港基層俱歡顏！本報越俎代庖，幫政府搵到唔少空置廠廈及棕地，足以興建不少單位，可惜政府置若罔聞！民生無小事，希望運房局局長終於起帆！